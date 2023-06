CF’Hope of the Year Elke Toye: ‘Blijven groeien en verduurzamen’

Elke Toye werd verkozen tot allereerste CF’Hope of the Year. Zij is CFO van het West-Vlaamse familiebedrijf Vyncke. Dat ontwerpt industriële verbrandingsinstallaties die reststromen omzetten in groene energie. De onderneming realiseert jaarlijks zo’n dertig projecten verspreid over de hele wereld. Daar zijn vaak heel grote bedragen mee gemoeid”, legt Toye uit. “Mijn taak bestaat erin financiële zekerheid in te bouwen, zodat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt.”

Een conditio sine qua non voor de CFO is dat er bij elk project een voorschot van 30 procent betaald wordt. “Ik speel mijn rol als gatekeeper”, zegt ze. “Ik volg van elk project nauwgezet de inkomsten en de uitgaven. We dekken ons ook steeds in met kredietverzekeringen en bankgaranties.”

De voorbije vijftien jaar is Vyncke enorm gegroeid. Het bedrijf uit Harelbeke is een wereldspeler geworden in de omzetting van biomassa en andere reststromen in energie. Om de risico’s onder controle te houden is voor een project, investering of budget finaal het groene licht van de CFO nodig. Dat is een hele opdracht voor de pas 34-jarige Elke Toye. Maar ze is van de streek, kent het bedrijf en deed al heel wat ervaring op bij BDO en Esterline.

Een van haar belangrijkste realisaties als CFO was een verregaande digitalisering en integratie in één ERP-systeem: “We hebben een centrale databank gecreëerd die wij ‘The Brain’ noemen, en waarin we digitaal een hele pak data samenbrengen. Dat was een belangrijke stap om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Alle data zijn nu dagelijks beschikbaar, en we zijn niet meer afhankelijk van manuele input of van één persoon.”

Een nieuwe uitdaging wordt de rapportering over de ESG-duurzaamheidscriteria. Duurzaamheid is voor Vyncke heel belangrijk omdat het bedrijf vooral mikt op ondernemingen die hun activiteiten willen vergroenen en verduurzamen. “Het uitstippelen van een duurzaamheidstraject biedt Vyncke nog een groot groeipotentieel”, besluit Toye.