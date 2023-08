‘Spaarders zullen fiscaal voordeel staatsbon niet moeten teruggeven’

De banken hebben geen poot om op te staan, als ze de oneerlijke concurrentie van de staatsbon voor het Grondwettelijk Hof willen aankaarten. Dat is kort door de bocht de boodschap van fiscaal advocaat Anton van Zantbeek (Rivus).

De ongelijke fiscale behandeling van de staatsbon blijft de gemoederen beroeren. KBC-topman Johan Thijs bond bij de publicatie van de halfjaarresultaten de kat de bel aan. Anonieme bronnen beweren nu dat de bankenfederatie Febelfin van plan zou zijn naar het Grondwettelijk Hof te trekken om uit te zoeken of het gelijkheidsbeginsel geschonden is. Karel Baert, de CEO van Febelfin, ontkent dat de federatie op het punt staat een rechtszaak te starten. Het is daarnaast ook nog maar de vraag of Febelfin een zaak heeft. Hij bevestigt wel dat juristen zich buigen over het verschil in fiscale behandeling tussen de staatsbon en vergelijkbare producten, zoals kasbons en termijnrekeningen.

Ander product

“Een termijnrekening is een ander product dan een staatsbon. Het Grondwettelijk Hof is heel terughoudend om fiscale wetten te vernietigen. Ik kan het weten, want ik ben al met verschillende zaken naar het Grondwettelijk Hof getrokken. Ik betwijfel dan ook ten zeerste dat de banken het fiscale voordeel zouden kunnen laten vernietigen. Ook al zijn er collega-advocaten die daar anders over denken en kan rechtspraak soms grillig zijn”, zegt Anton van Zantbeek, die regelmatig over sparen en beleggen schrijft voor Trends. “De inkomsten op gereglementeerde spaarboekjes zijn zelfs volledig vrijgesteld van belastingen tot 980 euro. Ook dat is een ander product dan een termijnrekening of een staatsbon.”

Anton van Zantbeek denkt dan ook dat de banken bot zouden vangen bij het Grondwettelijk Hof. “Ik geloof wel dat beleggers in bijvoorbeeld Spaanse of Italiaanse staatsbons in theorie een goede kans zouden hebben om de ongelijke behandeling aan te vechten. Dan zouden zij ook recht kunnen krijgen op een verminderd belastingtarief. Maar dat zou dus niet betekenen dat de Belgische spaarders iets wordt afgepakt of iets zouden moeten terugbetalen.”

Toekomst

In Europa geldt het principe van vrij verkeer van kapitaal. Alles wat dat vrij verkeer hindert, kan aangeklaagd worden voor het Europese Hof. “Ons Grondwettelijke Hof gaat onze wetten toetsen aan die Europese vrijheden en bij twijfel een prejudiciële vraag stellen aan het Europese Hof”, legt Anton van Zantbeek uit. “Het Grondwettelijk Hof heeft de voorbije jaren een aantal wetten vernietigd, zoals de eerste versie van de taks op de effectenrekeningen, maar nooit met terugwerkende kracht. Het gaat dan telkens om de toekomst.”

Anton van Zantbeek voegt nog toe dat een procedure voor het Grondwettelijk Hof gemakkelijk twee jaar duurt. “We spreken hier over een tijdelijk voordeel dat wordt toegekend voor de periode september tot en met december. Vooraleer er een uitspraak van het Hof is, is het voordeel alweer verdwenen”, voegt de advocaat toe.

Om de puntjes op de i te zetten. Voorlopig gaat het nog niet om een belastingwet, maar een wetsontwerp dat de ministerraad heeft goedgekeurd en voor advies bij de Raad van State (RvS) ligt. Zelfs een negatief advies van de RvS hoeft de regering niet te beletten om door te gaan met de verlaagde roerende voorheffing voor staatsbons. In het verleden zijn er verschillende wetten verschenen, tegen het advies van de RvS in. Gelet op alle media-aandacht zou het politieke zelfmoord zijn voor de minister van Financiën, en bij uitbreiding voor de hele ministerraad, om nu nog terug te komen op die roerende voorheffing van 15 in plaats van 30 procent.

Karel Baert van Febelfin besluit desondanks: “We gaan bekijken of alle juridische principes gerespecteerd zijn. We krijgen immers ook vragen van klanten die vinden dat zij als belegger niet gelijk behandeld worden. Maar tussen dat en een rechtszaak is er een heel traject, zoals het overleg met alle actoren uit de sector. Het woord ‘Grondwettelijk Hof’ zal je niet uit mijn mond horen. Dat is hoogst voorbarig en onzeker.”

