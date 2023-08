3,3 procent brutorente voor de staatsbon: waar kunt u dat best mee vergelijken?

We kijken al weken reikhalzend uit naar de dag waarop de Belgische schatkist het rendement op de nieuwe éénjarige staatsbon aankondigt. Het is zover, maar maakt een coupon van 3,3 procent de staatsbon ook een interessante belegging.

De Belgische staatsbon zal 3,3 procent bruto opbrengen. Met dank aan de fiscale gunst die de overheid ons verleent, met een verminderd tarief op de roerende voorheffing van 15 procent, in plaats van 30 procent, zullen we daarvan 2,805 procent op de rekening krijgen. Is dat veel of is dat weinig? Dat hangt af van uw perspectief.

Bent u spaarder?

De staatsbon biedt u meer rendement dan vergelijkbare spaarproducten. Een staatsbon kunt u namelijk het best vergelijken met een kasbon of een termijnrekening op één jaar. Volgens Spaargids.be zijn de vijf hoogste rentevoeten op termijnrekeningen te vinden bij MeDirect (2,002% netto), Izola Bank Saver (1,96%), Aion Bank (1,96%), Santander Consumer Bank (1,925%) en vdk bank (1,61%). Sommige banken zoals Deutsche Bank bieden openlijk een hogere rente voor grote bedragen. Andere banken doen dat stiekem, en enkel wanneer de klanten om een hogere rente komen vragen in de kantoren.

De staatsbon op één jaar is expliciet ontworpen om de concurrentie met het klassieke spaarboekje aan te gaan. Ook die vergelijking doorstaat de staatsbon met verve. Voor de intresten op een spaarboekje geldt er overigens altijd een fiscaal gunstregime. Daardoor is bruto meteen ook netto, tenzij u meer dan 980 euro aan intresten opstrijkt. Boven dat plafond is er 15 procent roerende voorheffing van toepassing, net zoals dat het geval is bij de intresten op de staatsbon.

MeDirect Fidelity Sparen is het spaarboekje dat op dit moment het meeste opbrengt voor mensen die er vandaag geld opzetten en dat een jaar lang laten staan. De basisrente bedraagt 0,6 procent, die tikt vanaf dag één pro rata aan tot de dag dat u het geld weer van de rekening haalt. Het zou best kunnen dat die rente in de loop van het jaar nog wordt verhoogd – in theorie kan ze ook opnieuw verlaagd worden – en dan geldt die hogere rente voor de rest van het jaar. De getrouwheidspremie staat vandaag op 1,7 procent, die is pas verworven na één jaar en komt pas het daaropvolgende kwartaal op de rekening. Als we de basisrente en getrouwheidspremie optellen, komen we aan 2,3 procent.

Bent u belegger?

De staatsbon biedt u mogelijk minder rendement dan vergelijkbare beleggingsproducten. De eenjarige staatsbon is namelijk te vergelijken met Belgische overheidsobligaties die nog ongeveer een jaar lopen of zelfs met overheidsobligaties van andere landen zoals Duitsland. Vooral obligaties die zijn uitgegeven toen de rente op nul zat of zelfs onder nul kunnen vandaag interessant zijn voor beleggers. Beleggers kunnen die obligaties vandaag kopen op de beurs, via hun bank of broker, tegen een prijs die lager ligt dan het bedrag dat ze op vervaldag terugkrijgen. Die obligaties noteren ‘onder pari’, zoals dat heet in het jargon.

Het verschil tussen de aan- en de verkoopprijs van een obligatie is in ons land belastingvrij. Het is enkel de rente of de inkomsten die belast worden aan 30 procent. Niet de meerwaarde die beleggers met obligaties kunnen boeken. Behalve overheidsobligaties zijn er ook bedrijfsobligaties te vinden, die meer opbrengen dan de staatsbons. Mogelijk betalen beleggers wel taks op beursverrichtingen (TOB) wanneer ze obligaties kopen en verkopen. Ze moeten ook rekening houden met de kosten die banken aanrekenen.

Wanneer mensen inschrijven op de staatsbon komt er geen beurstaks aan te pas. Het Agentschap van de Schuld rekent ook geen kosten aan en de grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België en KBC hebben ook al beloofd dat ze bij de eenjarige staatsbon ook geen bewaarkosten zullen aanrekenen.

