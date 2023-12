Cevian Capital heeft een belang van 1,3 miljard euro genomen in de bank UBS. Volgens Europa’s grootste activistische investeerdersmaatschappij is de bank ondergewaardeerd. Cevian rekent op een waardeverdubbeling van het aandeel in twee tot drie jaar, als UBS erin slaagt Credit Suisse te integreren.

In het voorjaar van 2023 nam het Zwitserse UBS onder druk van de Zwitserse staat zijn concurrent Credit Suisse over. Een nieuwe opflakkering van bankenstress in de Verenigde Staten werd de noodlijdende bank toen fataal.

Ondanks het feit dat voor tientallen miljarden aan deposito’s zijn weggevloeid, hebben beleggers vertrouwen in de herstructureringsplannen van UBS. Het aandeel schoot de voorbije zes maanden met meer dan 46 procent omhoog en een nieuwe belangrijke investeerder dient zich aan. Cevian Capital koopt voor 1,2 miljard euro een minderheidsbelang in de bankengroep.

“We vinden dat UBS op zijn minst op gelijke voet moet worden gewaardeerd met Morgan Stanley”, zei mede-oprichter van Cevian Lars Förberg aan Bloomberg. Nog volgens Förberg zijn er genoeg handvatten die de neergang van het aandeel verhinderen.

‘Grootste vermogensbeheerder’

Het is bekend dat UBS werkt aan een strategie om samen met Credit Suisse de grootste vermogensbeheerder ter wereld te worden. In delen van de wereld is de bank al de belangrijkste speler in dat segment, met name in Azië. In februari geeft de bank aan investeerders meer duiding over zijn plannen.

Cevian verwacht dat UBS in de komende vijf jaar een rendement op eigen vermogen van 20 procent haalt. “We zien bij UBS dat het management en de raad een duidelijke strategie hebben uitgestippeld voor de komende jaren voor de integratie van Credit Suisse in UBS”, zei Förberg. “Het zal de grootste vermogensbeheerder ter wereld creëren. Het wordt een ongelooflijk bedrijf, dat feitelijk de hele wereld bestrijkt. En buiten de Verenigde Staten zal het drie keer groter zijn dan zijn naaste concurrent. Wij steunen dat proces.”

Toch hebben veel analisten ook twijfels over de verwachtingen van Cevian. Niet alleen is de integratie van Credit Suisse erg complex, UBS is ook niet de sterkste investeringsbank.

Activistisch investeren

Cevian staat bekend als een activistische investeerder. De Zweedse maatschappij investeert alleen in Europese bedrijven, voornamelijk uit Scandinavië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, met als doel het beleid in positieve zin te beïnvloeden. Het staat ook bekend om zijn principes. Cevian investeert op de lange termijn, neemt deel aan de raad van bestuur, gaat niet short op aandelen en zet druk op het bestuur via open brieven.

Cevian heeft ervaring in de sector, want het bezat ook posities in de Danske Bank en Swedbank. Daarnaast is het ook aandeelhouder van Nordea Bank. Het aandeel van UBS ging dinsdag met meer dan 2,6 procent vooruit.

