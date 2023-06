De Zwitserse bank UBS heeft de overname van haar voormalige concurrent Credit Suisse formeel afgerond. Dat heeft UBS maandag aangekondigd. Het is de grootste overname in de bankensector sinds de financiële crisis in 2008.

UBS bevestigde de afronding in een open brief die werd gepubliceerd in het Zwitserse dagblad NZZ. “We hebben de juridische overname van Credit Suisse gefinaliseerd”, zo schrijft de UBS-top in de brief. “Het doel is om de stabiliteit te verzekeren”, klinkt het nog, en de bankdiensten van Credit Suisse zullen “zoals gewoonlijk en zonder onderbreking” voortgezet worden.

Credit Suisse, het nummer twee in Zwitserland, had de afgelopen jaren af te rekenen met een reeks schandalen en stapelde de verliezen op. De klanten verloren het vertrouwen in de bank en begonnen hun geld weg te halen. In maart werd, onder druk van de Zwitserse autoriteiten, een akkoord bereikt over een overname voor 3 miljard Zwitserse frank door de grootste Zwitserse bank, UBS. De overheid geeft daarbij voor miljarden financiële garanties.

Aandeelhouders van Credit Suisse krijgen voor elke 22,48 aandelen die zij hebben één aandeel UBS. De aandelen Credit Suisse verdwijnen van de beurzen van New York en Zürich. Met de overname ontstaat een grootbank die inzake activa dubbel zo groot is als de Zwitserse economie. Ze staat vooral sterk in vermogensbankieren.

