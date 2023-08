UBS slokt Credit Suisse volledig op en wil 10 miljard besparen 

De Zwitserse bank UBS wil de eerder dit jaar overgenomen concurrent Credit Suisse volledig opnemen in het eigen bedrijf. Dat maakte het financiële concern bekend bij zijn kwartaalcijfers. Bij die samenvoeging wil UBS de kosten de komende tweeënhalf jaar met 10 miljard dollar (9,2 miljard euro) verlagen. Door de integratie zullen in Zwitserland 3.000 banen verloren gaan, meldt UBS-CEO Sergio Ermotti.

UBS nam in maart, gedwongen door de Zwitserse overheid, Credit Suisse over. Die laatste bank stond op omvallen doordat veel rekeninghouders in paniek raakten en hun geld weghaalden. Lang was de vraag of UBS onderdelen van die concurrent zou afstoten of zelfstandig zou laten voortbestaan, waarbij vooral werd gespeculeerd over een afsplitsing van de divisie die Zwitsers zelf bedient.

Nu maakt UBS bekend dat de twee banken tot de formele fusie in 2024 apart blijven voortbestaan, maar daarna samengaan. Het merk Credit Suisse blijft vervolgens nog bestaan totdat alle cliënten van die bank zijn overgeheveld naar UBS, wat naar verwachting in 2025 gebeurt.

‘Deze combinatie versterkt onze status als vooraanstaande, wereldwijde onderneming waar ons thuisland Zwitserland trots op kan zijn’, zei UBS-topman Sergio Ermotti, die na de tumultueuze overname van Credit Suisse de Nederlander Ralph Hamers verving als hoogste baas.

Ermotti kondigde donderdag ook aan dat door de integratie van Credit Suisse een drieduizendtal banen verloren zullen gaan in Zwitserland in de komende jaren. Hij hamerde op de noodzaak om een ‘diepgaande herstructurering’ door te voeren. Tegen eind 2024 zouden duizend banen verdwijnen, de jaren erna komen er daar nog tweeduizend bij.

De overname bezorgde UBS tegelijkertijd een gigantische winst in het tweede kwartaal. Het resultaat voor belastingen steeg naar 29 miljard dollar. Het gaat om de hoogste winst voor een bank in het tweede kwartaal ooit, berekende financieel persbureau Bloomberg.

Die winst is vooral het gevolg van het verschil tussen de overnamesom van 3 miljard dollar voor Credit Suisse en de veel hogere waarde van de kredietportefeuille van die bank. Ontevreden beleggers hebben al rechtszaken aangespannen omdat ze overnameprijs voor Credit Suisse te laag vinden. UBS meldde daarnaast dat klanten van de divisie voor vermogensbeheer veel meer geld hadden ondergebracht bij de zakenbank.