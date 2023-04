In de eerste vier maanden van 2023 vloeide 62,5 miljard euro aan kapitaal weg bij het noodlijdende Credit Suisse. Het maakt duidelijk dat UBS Group, die de bank overneemt, voor een grote uitdaging staat. Vooral het vermogensbeheer, traditioneel een stokpaardje van Credit Suisse, staat onder druk.

Credit Suisse heeft er een zwaar eerste kwartaal van 2023 opzitten. In maart kon de Zwitserse centrale bank maar op het nippertje een financiële crisis vermijden door een overname te organiseren door UBS, een andere Zwitserse bank. Dat is met succes gebeurd, maar niet zonder dat veel geld is weggevloeid bij Credit Suisse, meldt Bloomberg.

In vier maanden tijd is 61,2 miljard Zwitserse frank weggehaald bij de bank, omgerekend 62,5 miljard euro. Al is dat geen nieuw fenomeen. In het vierde kwartaal van 2022 verminderde, de deposito’s al van 371 miljard naar 233 miljard Zwitserse frank.

Ingrijpender plan

“Sinds 2021 is er van de bijna 400 miljard Zwitserse Frank aan deposito’s bij Credit Suisse al veel weggevloeid. Voor UBS is het een tegenvaller dat die beweging voortduurt. Ze vertraagt weliswaar, maar de rust is nog niet teruggekeerd”, zegt Danny Reweghs, directeur strategie bij Trends Beleggen.

“Het is onvermijdelijk dat de fusiebank een nog ingrijpender herstructuringsplan zal aankondigen, bovenop de herstructurering die Credit Suisse eerder al heeft gemeld. De kosten moeten omlaag en er zullen nog meer ontslagen vallen.”

Risico voor UBS

De integratie van Credit Suisse in UBS houdt ook risico’s in voor die laatste. “De kans bestaat dat ook UBS klanten verliest, in het bijzonder de grote bedrijven die rekeningen hadden bij de twee banken met het oog op risicospreiding. Het isaannemelijk dat bedrijven hun deposito verplaatsen naar een andere bank”, merkt Reweghs op.

‘Dat nog meer ontslagen vallen, zal gevoelig liggen bij het personeel van Credit Suisse, dat al heel wat heeft meegemaakt de voorbije jaren. Maar langer uitstellen, leidt tot nog meer schade’ Danny Reweghs, directeur strategie Trends Beleggen

De overnamedeal kan dus ook de marges van UBS beschadigen. “UBS heeft 3 miljard betaald voor een onderneming die in feite 54 miljard waard is. Dat lijkt misschien een fantastische deal, maar in feite brengt het veel risico’s met zich. Als UBS nu niet ingrijpt in de kosten, zal dat afstralen op zijn resultaten. Anderzijds zullen meer ontslagen ook gevoelig liggen bij het personeel van Credit Suisse, dat al heel wat heeft meegemaakt de voorbije jaren. Maar langer uitstellen, leidt tot nog meer schade.”

Vermogensbeheer geraakt

In het eerste kwartaal van 2023 werd ook de afdeling vermogensbeheer van Credit Suisse geraakt. Die zag de activiteiten met 9 procent dalen het voorbije kwartaal en de gevolgen voor het het tweede kwartaal worden nog hoger geschat. Vermogensbeheer is traditioneel een belangrijk en sterk onderdeel van de bank.

Danny Reweghs beklemtoont dat het economische klimaat een bijkomende uitdaging inhoudt voor de tak vermogensbeheer. “Het zijn turbulente tijden op de beurs met stijgende rentes en een hoge inflatie. Dat zet de belangrijkste afdeling van Credit Suisse onder bijkomende druk. En toch zal vermogensbeheer belangrijk blijven. Het is waarschijnlijk omwille van deze sterktes van Credit Suisse dat UBS met de fusie heeft ingestemd.”