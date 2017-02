België duur voor bezit maar goedkoop voor onderhoud van auto België bevindt zich in de top tien van Europese landen waar autobezit het duurst is. Dat blijkt zaterdag uit de CarCost Index van autoleasebedrijf LeasePlan. België

Woning kopen of afwachten? De rente krabbelt traag naar boven. Dat kan de prijzen van de woningen licht doen dalen. De fundamentals blijven de markt echter ondersteunen. Een eigen woning kopen blijft dus een goed idee. Immo

'ECB-beleid voedt het risicogedrag in de financiële wereld' Dat zegt Véronique Goossens in Z-Talk Polspoel op Kanaal Z. Goossens schreef een boek over de Nationale Bank, 'De Geldmakers. Achter de schermen van de Nationale Bank van België'. Beleid

'Resilux trouwt, omdat het wil trouwen' De beursgenoteerde producent van petverpakkingen Resilux wordt overgenomen door het investeringsfonds Bain Capital. Toch blijft de stichtende en controlerende familie De Cuyper mee aan het roer. "Je trouwt enkel met iemand, als je wil trouwen", zegt CEO Dirk De Cuyper. Bedrijven

'Snapchat heeft zijn goudmijn nog niet gevonden' Stijn Fockedey - Snap, het bedrijf boven Snapchat, trekt naar de beurs. Om te floreren zoals Facebook moet de berichtendienst nog een eigen reclameformat in de markt kunnen zetten, het digitaal equivalent van het 30 secondenspotje op tv. E-Business

7 valkuilen voor vastgoedbeleggers De banken verstrekken meer en meer woonkredieten aan vastgoedbeleggers. Wie wat geld op zijn spaarboekje heeft staan, begint na te denken over een belegging in bakstenen. "Mensen lopen soms met hun ogen dicht in hun ongeluk", waarschuwen professionals. Beleggen

Bazart: 'Een publiek voelt heus wel wanneer iets een gebricoleerd marketingverhaal is' Met hun Nederlandstalige nummers die opvallend internationaal klinken vult Bazart een gat in de markt. Die zegetocht mondt nu uit in vijf Music Industry Awards. "Hopelijk kunnen we gewoon blijven... drijven." Ondernemen

'Zowel de brexit als de 'America first'-politiek van Trump bedreigen de Duitse economie - en dus Europa' Ewald Pironet - Terwijl een groot deel van Europa zich opwindt over de nieuwe Amerikaanse president, geeft de Europese Unie een futloze indruk en staat de euro opnieuw onder druk. Dat komt Donald Trump goed uit. Beleid

Bart Versluys neemt 25 procent in Zora Bots Vastgoedmakelaar Bart Versluys stapt in Zora Bots, een Oostends ontwikkelaar van software voor humanoïde robots in zorgverlening en onthaal. Met zijn participatie houdt hij de softwarebouwer uit Chinese handen. E-Business

Aanvaardbaar bod op Resilux De Amerikaanse private-equitymastodont Bain Capital is bereid 195 euro per aandeel van Resilux te betalen. Na negentien jaar zou de Oost-Vlaamse producent van petpreforms en -flessen van de Brusselse beurs verdwijnen. Aandelen

België heeft vijf nieuwe Fabrieken van de Toekomst Met Daikin, Nuscience, Rousselot, Veranneman Technical Textiles en Valeo krijgt ons ... Bedrijven

Eric Van Rompuy (CD&V): 'Bewijs geleverd dat meerwaardebelasting niet schadelijk is voor kmo's' Het bewijs is geleverd dat Unizo, Voka en Open Vld ongelijk hebben dat het CD&V-voorstel voor een meerwaardebelasting schadelijk zou zijn voor de kmo's. Dat zegt CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy, die ook voorzitter is van de commissie Financiën. Finance

De Block: 'Geneesmiddelen zijn goedkoper geworden' Na maandenlange kritiek op de extra besparingen op de zorg slaat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) terug: "Patiënt betaalt nu minder." Sparen

Regering keurt loonakkoord goed De federale regering zal het interprofessioneel akkoord dat vakbonden en werkgevers ... Beleid

Managementbuy-out bij industriebouwer Alheembouw Bij de West-Vlaamse industriebouwer Alheembouw koopt gedelegeerd bestuurder Peter ... Immo

'Schoenen Torfs sluit als eerste akkoord over nachtarbeid' Bij schoenenketen Torfs hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over nachtarbeid. E-Business

'Afbetaling woonlening mag meer dan 1/3de van het loon opsouperen' Wie een woning koopt, kan beter niet meer dan een derde van zijn loon uitgeven aan de afbetaling. Die raad werd jarenlang gegeven "maar is niet langer relevant", merkt AXA Bank op. Wonen

Loonakkoord: 'Helft van bedrijven volgt afspraken binnen de sector' Het langverwachte loonakkoord kreeg groen licht van de federale regering, maar niet ... Bedrijven

ING heeft 'succesvol jaar' achter de rug De Nederlandse bankgroep ING heeft in het voorbije jaar bijna een vijfde meer winst ... Bedrijven

'Geen Waals, wél PS-wanbeleid' Wolfgang Riepl - Verandering in de PS-bastions? Het lijkt onmogelijk volgens Trends-redacteur Wolfgang ... Beleid

Ikanbi, Valipat en Pareto zijn de Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen Trends stelt elk jaar de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, de Trends ... Ondernemen

Satelliettechnologie in veilige handen Het satelliettechnologiebedrijf Newtec uit Sint-Niklaas heeft zijn aandelen herschikt. ... E-Business

Banken willen register met alle fraudeurs De Belgische banken zijn naar de regering gestapt met de vraag om samen een register ... Rechten

Publifin: 'Het publiek-private monster heeft zijn tijd gehad' Sinds drie weken wordt er in Wallonië over niets anders gepraat: de intercommunale ... Beleid

Dubbel zoveel mensen ruilen eigen wagen in voor deelauto Het aantal mensen dat gebruikmaakt van allerhande autodeelsystemen is in een jaar ... Sparen

Bombardier Brugge draait op voor verlieslatende luchtvaarttak De treinmarkt in Europa is de snelst groeiende in de wereld, op die van Azië na. ... Bedrijven

Film- en muziekindustrie sleept internetproviders voor rechbank tegen piraterij De Belgische film-, muziek- en video-industrie is woensdag naar de Franstalige handelsrechtbank ... Film

Crowdfunding wordt fiscaal aantrekkelijk en beter beschermd Crowdfunding - kleine sommen ophalen bij veel mensen via een internetplatform - is ... Beleggen

Air Belgium hoopt tegen zomervakantie te vliegen De luchtvaartmaatschappij in oprichting Air Belgium hoopt tegen eind maart-begin ... Bedrijven

Kleine mobiele operatoren waarschuwen voor kaalslag Het voorlopige akkoord over de maximale groothandelsroamingtarieven krijgt al meteen ... E-Business

Meerderheid Belgen wil solden houden De meeste consumenten (62 procent) en bijna alle (97 procent) winkeliers willen de ... Sparen

Veilig aan pensioensparen doen: wat brengt het op? Pensioenspaarverzekeringen zijn interessant voor wie geen risico wil lopen en wil ... Pensioen

EU neemt 'laatste horde' om roamingtarieven te verlagen Europa heeft een voorlopig akkoord over de groothandelstarieven voor mobiele operatoren. ... Nieuws

