Ikanbi, Valipat en Pareto zijn de Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen Trends stelt elk jaar de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2017 opent met de rangschikking voor Brussel. In de categorie grote bedrijven is Ikanbi de primus. Bij de middelgrote bedrijven gaat Valipat met de eer lopen, bij de kleine bedrijven Pareto. Zij krijgen de titel van Ambassadeur van de Brusselse Gazellen. Ondernemen

Bombardier Brugge draait op voor verlieslatende luchtvaarttak De treinmarkt in Europa is de snelst groeiende in de wereld, op die van Azië na. En toch slankt het Canadese Bombardier zijn vestiging in Brugge verder af. Dat komt omdat het vooral misloopt bij de vliegtuigafdeling van het concern. Bedrijven

Een jaar na invoering witte kassa: 'Ruim de helft moet worden vervangen' Er zijn technische problemen met de zogenaamde witte kassa. Volgens de FOD Financiën moet ruim de helft van de geïnstalleerde kassa's worden vervangen. Ondernemen

Publifin: 'Het publiek-private monster heeft zijn tijd gehad' Sinds drie weken wordt er in Wallonië over niets anders gepraat: de intercommunale Publifin, de dochter Nethys en de Luikse 'maffia'. Nochtans gaat achter het schandaal van de onterechte zitpenningen en de ondoorzichtige structuren een rendabele groep schuil, wier tentakels reiken tot in Vlaanderen. Beleid

Crowdfunding wordt fiscaal aantrekkelijk en beter beschermd Crowdfunding - kleine sommen ophalen bij veel mensen via een internetplatform - is vanaf vandaag fiscaal aantrekkelijker. Dat soort financiering valt nu ook onder het toezicht van de FSMA. Beleggen

Air Belgium hoopt tegen zomervakantie te vliegen De luchtvaartmaatschappij in oprichting Air Belgium hoopt tegen eind maart-begin april haar vlieglicentie beet te hebben. Bedrijven

Kleine mobiele operatoren waarschuwen voor kaalslag Het voorlopige akkoord over de maximale groothandelsroamingtarieven krijgt al meteen felle kritiek van de virtuele operatoren. Zij dreigen het slachtoffer te worden van de roam-like-at-home-regeling. E-Business

Meerderheid Belgen wil solden houden De meeste consumenten (62 procent) en bijna alle (97 procent) winkeliers willen de soldenperiode niet afgeschaft zien. Sparen

Satelliettechnologie in veilige handen Het satelliettechnologiebedrijf Newtec uit Sint-Niklaas heeft zijn aandelen herschikt. Smartfin Capital en de overheidsinvesteerder PMVstappen in het kapitaal. Co-oprichter Dirk Breynaert blijft aandeelhouder. E-Business

Veilig aan pensioensparen doen: wat brengt het op? Pensioenspaarverzekeringen zijn interessant voor wie geen risico wil lopen en wil genieten van het fiscaal voordeel. Maar wat brengt het nog op? En zit een stijging in de gewaarborgde rente aan te komen? Pensioen

EU neemt 'laatste horde' om roamingtarieven te verlagen Europa heeft een voorlopig akkoord over de groothandelstarieven voor mobiele operatoren. ... Nieuws

'Trump dreigt het licht opnieuw uit te doen' Daan Killemaes - Op een moment dat de conjuncturele opleving de wereld een uitweg biedt uit de Grote ... Beleid

BoostHEAT wint Febeliec Energy Award Met een boiler die een fusie is van een klassieke condensatieboiler en een warmtepomp, zorgt het Franse boostHEAT voor een veel hoger energierendement. Die vondst leert hen nu de Febeliec Energy Award op. Ondernemen

Phillip Vandervoort verlaat Proximus Proximus moet op zoek naar een nieuwe chief consumer business officer. Eind deze maand verlaat Phillip Vandervoort immers het bedrijf. Careers

Sofie Vandebroek ruilt Xerox voor topjob bij IBM De Belgische Sofie Vandebroek gaat voortaan de researchafdeling van IBM leiden. Vorig ... Nieuws

Waals parlement keurt oprichting bijzondere commissie goed In het Waals Parlement, dat woensdag in spoedzitting bijeen is, is de oprichting ... België

Ecuador wil internationale belastingdienst onder vleugels van VN De Verenigde Naties moeten een eigen belastingdienst oprichten, die de fiscale paradijzen elimineert en illegale geldstromen drooglegt. Dat vraagt Ecuador, sinds begin dit jaar voorzitter van de G77, de grootse coalitie van ontwikkelingslanden. Beleid

Apple: recordomzet door iPhone Apple heeft vorig kwartaal een recordomzet van 78,4 miljard dollar geboekt door de aanhoudende populariteit van de iPhone. Daarvan werden er in de laatste drie maanden van 2016 aanzienlijk meer verkocht dan analisten hadden voorspeld, waardoor ook de winst van het techbedrijf de verwachtingen wist te overtreffen. Bedrijven

De Chinese internetmiljardair Jack Ma stuwt Alibaba voort De omzet van Alibaba blijft door het dak gaan. Het maakt van topman en medeoprichter ... E-Business

Publifin: Moreau neemt ontslag als burgemeester van Ans Stéphane Moreau, een van de spilfiguren in de Publifin-affaire, neemt ontslag als ... België

'Helft van de banen bedreigd bij Bombardier Brugge' Volgens het vakbondsfront moet ongeveer de helft van de bijna 500 werknemers bij ... Bedrijven

Koning Filip haalt uit naar brexit en Trump Koning Filip betreurt dat de Britten en de Amerikanen hebben gekozen voor een beleid ... Beleid

Inflatie eurozone stijgt tot 1,8 procent Het leven in de eurozone is in januari gemiddeld 1,8 procent duurder geworden, blijkt ... Finance

Hoe je geld terugvorderen na diefstal of fraude? Werd je bankkaart gestolen of werden je kaartgegevens via internet onderschept? Hoe ... Rechten

Leven wordt beetje duurder in februari: Dit verandert er De start van een nieuwe maand brengt traditiegetrouw een aantal veranderingen met ... Sparen

Trumpvrees houdt aan De Europese beurzen hielden zich lange tijd kranig, maar moesten toch het hoofd buigen ... Daily Trends

Duitse werkloosheid op laagste peil sinds hereniging De werkloosheid in Duitsland is in januari gedaald tot het laagste peil sinds de ... Beleid

Nettovergoeding vervangt ecocheques Tegen januari 2018 krijgen werknemers in plaats van ecocheques geld op hun rekening ... Sparen

Belgische economie bedreigd door brexit De Belgische bedrijven zijn beducht voor de mogelijke negatieve impact van een slecht ... Beleid

PVDA: 'NMBS-tarieven stijgen sneller dan onze lonen' In februari verhoogt de NMBS de tarieven. En dat wordt op veel kritiek onthaald door ... Sparen

Deutsche Bank: boete van 630 miljoen dollar voor het witwassen van Russisch geld De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank maandag een boete opgelegd ... Bedrijven

'De bank wordt een supercomputer' Banken herstructureren, sluiten kantoren en ontslaan medewerkers. En telkens wordt ... Bedrijven

'Zonder energienorm jagen we de industrie het land uit' Het halen van de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie en van de afspraken ... Beleid

Belgische economie groeit met 1,2 procent De Belgische economie is in 2016 minder snel gegroeid dan het jaar ervoor, blijkt ... Finance

Een derde van de zelfstandigen is ontevreden over werk-privébalans Een derde van de zelfstandigen in ons land is ontevreden over de balans tussen hun ... Ondernemen

