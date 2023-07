‘Nee, de doe-het-zelfsector wint niet bij het Zalando-model’

Het heeft geen zin om verbouwingen of klussen uit te stellen. De prijzen in de doe-het-zelfsector zullen de komende maanden niet structureel dalen, weet Piet De Coninck, gedelegeerd bestuurder van HIMA Benelux, de federatie van toeleveranciers in de sector.

De prijzen van bouw- en doe-het-zelfmaterialen zijn tijdens de pandemie fors gestegen. Maar waarom dalen ze niet? De pandemie ligt toch achter ons? Productie en leveringen draaien toch weer op volle toeren? Zo eenvoudig is het helaas niet.

Zelfs wanneer de prijzen van (basis)producten of grondstoffen zouden dalen, zullen we niet onmiddellijk van prijsdalingen genieten, om een aantal redenen. Ten eerste: er zit nog niet-doorgerekende inflatie in sommige ketens. Ten tweede: in de afgelopen twee jaar stegen de loonkosten bij de leveranciers en in de retail met maar liefst 10 tot 11 procent. En ten derde: traditioneel worden in de doe-het zelfsector grote voorraden aangelegd. De voorraad aangekocht tegen hoge prijzen kan vandaag onmogelijk tegen lagere prijzen – of verlies – verkocht worden.

Zalando-model

De prijsevolutie vlakt zich uit maar zal, om bovenstaande redenen, bij veel productgroepen uit Europa op het huidige niveau blijven steken. Om die uitdagingen aan te gaan, riep ik al eerder op tot een herstel van de balans tussen grote retailers en hun kleinere toeleveranciers. Die laatste zijn overwegend kmo’s uit de Benelux die vandaag in moeilijke omstandigheden kwaliteit willen blijven leveren.

‘Is het wel een goed idee om onze doe-het-zelfsector volledig in het Zalando-model te persen? Met uiterst scherpe prijzen, nauwelijks gezonde marges en te veel retourzendingen?’ Piet De Coninck, HIMA Benelux

De omzetten in 2023 zijn immers – na twee booming coronajaren – fors teruggelopen. Sommige van die toeleveranciers wachten het zoeken naar die balans niet af. Ze nemen het heft in eigen handen en zetten samenwerkingen op met onlineverkoopplatformen à la Bol.com en Amazon. Maar is het wel een goed idee om onze doe-het-zelfsector volledig in het Zalando-model te persen? Met uiterst scherpe prijzen, nauwelijks gezonde marges en te veel retourzendingen?

Mes op de keel

Fysieke doe-het-zelfzaken blijven van levensbelang voor onze sector. Consumenten willen in onze sector meer dan in andere sectoren zien en voelen wat ze kopen. Een betere samenwerking tussen leveranciers en retailers dringt zich dus op om onze producten in de vertrouwde winkelcontext aan te bieden, ondanks de hoge prijzen. We moeten weg van situaties waarin retailers hun leveranciers het mes op de keel zetten om lagere prijzen te eisen. Dat mag niet de heersende mentaliteit in onze sector worden, want het betekent de doodsteek voor kleine kmo-leveranciers en hun kwaliteitsvolle producten, en het staat innovatie en vernieuwing in de weg.

We zien wel een win-win mogelijk via een verregaande digitalisering en het delen van informatie tussen de retail en de leveranciers. Wanneer we inzichten in consumentengedrag en -verwachtingen combineren met inzichten over materialen, de meest efficiënte productiewijze en leveringen, kunnen we evolueren naar een gezond ecosysteem met kwalitatieve productie, aantrekkelijke winkels en een aanvullend online-aanbod.

Als we de krachten bundelen, realiseren we meteen ook de meeste waarde voor degenen voor wie we het allemaal doen: de consumenten. Vooral zij winnen bij een gezond doe-het-zelfecosysteem en digitaal samenwerkingsmodel. In ruil voor een correcte prijs kunnen zij op die manier rekenen op professioneel advies en kwalitatief klusmateriaal op een steenworp van hun woning. Wie eerder verbouwde, weet dat die troeven veel ellende kunnen besparen.

