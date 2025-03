Vlaams minister van Werk Zuhal Demir wil dat buitenlandse diploma’s sneller worden gelijkgesteld aan Vlaamse. Dat zegt ze in een interview met Trends. De wachttijd daarvoor kan nu oplopen tot meer dan zeven maanden.

“Onlangs hoorde ik een Oekraïense tandarts op de radio vertellen dat ze hier al drie jaar als poetsvrouw werkt. Ook in die procedure moeten we snelheid pakken, want dat zijn mensen die onze arbeidsmarkt nodig heeft.” Vlaams minister van Werk Zuhal Demir (N-VA) vindt dat we de diploma’s van bepaalde buitenlanders sneller moeten laten erkennen. Dat zegt ze in een interview met Trends dat deze week verschijnt. Concreet gaat het om specifieke beroepen zoals tandartsen en artsen.

Het aantal mensen die hun buitenlandse diploma willen laten gelijkstellen met een Vlaams diploma piekt. De gemiddelde wachttijd daarvoor is zo opgelopen tot ruim zeven maanden. Tot 2020 waren er jaarlijks niet meer dan 5.000 aanvragen. In 2023 is dat aantal gestegen tot ruim 7.500. Dat blijkt uit cijfers van Naric, de overheidsinstantie die buitenlandse diploma’s onderzoekt en beoordeelt. Voor 2024 zijn de cijfers nog niet bekend, maar de dienst voorspelde meer dan 8.000 aanvragen.

Die forse stijging is deels toe te schrijven aan Oekraïners. Sinds de start van de oorlog in dat land in februari 2022 heeft Naric 3.646 aanvragen ontvangen. 2.349 daarvan resulteerden in een of meer erkenningen met een Vlaams diploma.

Wirwar aan initiatieven

Minister Demir gaat intussen met de grove borstel door de wirwar aan initiatieven. Zo wil ze de arbeidsmarkt efficiënter organiseren en alle beschikbare handen op de arbeidsmarkt activeren. Dat is nodig om aan de vooropgestelde werkgelegenheidsgraad van 80 procent te komen, zegt ze.

Dinsdag nog raakte bekend dat ze met onmiddellijke ingang een plafond zet op het aantal loopbaancheques, waarmee werknemers en zelfstandigen met overheidssteun begeleiding krijgen. Uit een onderzoek van de consultent Deloitte blijkt dat bepaalde loopbaancentra zeer hoge kosten aanrekenen, terwijl het onduidelijk is of de gebruikers van de cheque na de begeleiding overschakelen naar ander werk.

En hoewel de VDAB het deze legislatuur met 100 miljoen euro minder moet doen, krijgt de arbeidsbemiddelaar strikte orders. Er wordt een kerntakendebat georganiseerd, zodat de VDAB weer kan focussen op het activeren van moeilijke doelgroepen. Bepaalde procedures daar zullen nauwer worden opgevolgd, zodat sneller en strenger kan worden ingegrepen.

Eerder werd ook al duidelijk dat arbeidsvisa strenger zullen worden uitgedeeld. “De arbeidsvisa die vandaag worden uitgereikt, gaan niet naar profielen met speciale competenties en kennis”, zegt Demir nog in het interview. “Dat zijn bakkers, slagers en truckchauffeurs. Voor de arbeidsmarkt hanteer ik een concentrisch model. Eerst kijken we voor vacatures naar Vlamingen, dan Brusselaars en Walen. Nadien kijken we naar Europa en pas in laatste instantie naar werknemers van buiten de Europese Unie.”