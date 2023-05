Eén op de twee Belgen wil niet renoveren

Vastgoed ligt in ons land aan de basis van 13,8 procent van de CO2-uitstoot. Minder dan 5 procent van de bestaande woningen voldoet aan de eisen die Europa stelt tegen 2050. Er is dus nood aan een transitie naar meer duurzame woningen, maar daarvoor is een globale investering van circa 300 miljard euro nodig.

Zowat de helft van de Belgen is al begonnen met de renovatie van zijn woning, of is van plan daar de komende jaren mee te starten. Het gaat dan vooral om het uitvoeren van isolatiewerken, de aankoop van zonnepanelen en de vervanging van ramen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de bank BNP Paribas Fortis.

Veel Belgen zien op tegen renovatiewerken

Eén op de twee Belgen zegt echter niet van plan zijn de woning te renoveren. Voor 41 procent is de hoge kostprijs de grootste hinderpaal. Bijna evenveel mensen vinden dat hun woning nog niet oud genoeg is of dat ze aan de duurzaamheidsnormen voldoet.

Veel Belgen zien op tegen de renovatiewerken en geven er de voorkeur aan hun energiegebruik aan te passen. 66 procent zegt het huis minder te verwarmen, 51 procent gaat spaarzamer om met verlichting. Twee derde van de huiseigenaars houdt het energieverbruik van zijn woning nauwgezet in de gaten.

Groene leningen zitten in de lift

De banksector kan een belangrijke rol spelen in het versnellen van de transitie naar duurzaam residentieel vastgoed. BNP Paribas Fortis speelt daarop in door de rentevoet van een hypothecaire lening te koppelen aan de duurzaamheid van een woning. De bank kan ook de looptijd van de lening optrekken tot dertig jaar, om klanten met een bescheiden inkomen de kans te bieden hun huis te renoveren of een energiezuinige woning te kopen.

BNP Paribas Fortis kende in het eerste kwartaal van 2023 tot 80 procent meer consumentenleningen toe voor groene investeringen, zoals warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen, isolatie enzovoort. Het totale geleende bedrag verdubbelde tegenover het eerste kwartaal van 2021 tot 41 miljoen euro. Volgens de bank wijst dat erop dat de aandacht van de Belg voor de verduurzaming van zijn woning in de lift zit. 70 procent van de Belgen zegt die investeringen te doen om de energiefactuur te drukken.

Nieuw fenomeen: huurkoopwoningen

BNP Paribas Fortis richtte zopas ook een joint venture met de vastgoedontwikkelaar Matexi op, met de bedoeling huurkoopwoningen aan te bieden. Via HappyNest kunnen klanten die nog niet de middelen hebben om een eigen woning te kopen, eerst een tijdje huren, om in een later stadium de woning tegen een afgesproken bedrag aan te kopen.

HappyNest biedt momenteel een honderdtal woningen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg aan, maar het is de bedoeling de formule in het hele land uit te rollen.

