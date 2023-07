In de eerste zes maanden van dit jaar was het minder druk op onze vastgoedmarkt. Vooral in Vlaanderen, met 5,9 procent minder transacties in vergelijking met de eerste helft van 2022. De gemiddelde prijs van een huis in België daalde lichtjes in vergelijking met 2022, maar in Vlaanderen blijft de prijs toenemen.

In het eerste semester van 2023 waren er 4,2 procent minder vastgoedtransacties in ons land in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. Vooral in januari en februari 2023 was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt. Er waren respectievelijk 10,5 procent en 10,4 procent minder transacties in vergelijking met 2022. In juni steeg de vastgoedactiviteit voor het eerst dit jaar met 5,5 procent.

Er was een daling in de drie regio’s van het land. Die was het grootst in Vlaanderen, waar er 5,9 procent minder vastgoed werd verhandeld. In Wallonië ging het aantal transacties 1,1 procent lager, in Brussel 3,7 procent. In alle Vlaamse provincies werd minder vastgoed verhandeld: van -1,7 procent in Limburg tot -8,6 procent in West-Vlaanderen.

“We zien overal dezelfde trend: in het begin van het jaar was het duidelijk minder druk op de vastgoedmarkt”, merkt notaris Bart van Opstal op, de woordvoerder van Notaris.be. “Het tweede kwartaal was een stuk beter dan het eerste, met als uitschieter de maand juni, waarin de vastgoedactiviteit zelfs steeg in vergelijking met juni 2022.”

Huizenprijzen

De huizenprijzen hebben in België een daling ingezet dit jaar, al blijft die nog erg bescheiden. Een huis in ons land kost nu gemiddeld 320.937 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 is dat een daling van 0,3 procent. In Vlaanderen betaalden kopers in de eerste zes maanden van het jaar gemiddeld 358.863 euro voor een huis. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 is dat een stijging van 1,7 procent, zonder rekening te houden met de inflatie. In Wallonië daalde de gemiddelde prijs naar 236.148 euro (-1,4%). In Brussel was de daling groter (-4,1%).

In Vlaanderen houdt de trend van een afkoelende vastgoedmarkt en stijgende huizenprijzen aan. Toch noemt Van Opstal de dalende trend in de drie gewesten “opvallend”. Hij verwijst daarmee naar de historische prijsevolutie in België. “De afgelopen jaren steeg de prijs van een huis constant. In 2018 bedroeg de gemiddelde prijs van een huis in België 253.608 euro.”

Zonder rekening te houden met de inflatie, steeg de prijs van een huis in alle Vlaamse provincies: van 1,2 procent in West-Vlaanderen, met een gemiddelde prijs van 321.433 euro, tot 4 procent in Limburg, met een gemiddelde prijs van 309.329 euro. Enkel in Oost-Vlaanderen bleef de gemiddelde prijs stabiel: 337.925 euro.

Appartementen duurder

De prijs voor appartementen blijft wel nog stijgen. Gemiddeld betaalt u 255.882 euro in ons land. Het ging om een prijsstijging van 1,7 procent. In Vlaanderen was die stijging het hardst te voelen (+2,5%) en in alle provincies: van +1,9 procent in Antwerpen tot +6,3 procent in Limburg. Ondanks die prijsstijging bleef Limburg de goedkoopste provincie, met een gemiddelde prijs van 245.890 euro. In Wallonië was een vergelijkbare trend te zien (+2,4%), maar in Brussel daalde de prijs van een appartement met 0,6 procent.

Ten slotte blijkt uit de Vastgoedbarometer dat het aandeel van jonge kopers afneemt. In het eerste semester van 2023 was een koper gemiddeld 40,2 jaar oud. Jonge kopers zijn nu goed voor 27,3 procent van de vastgoedtransacties, in 2022 ging het om 29,3 procent.

Lees ook: