Deze week brengt Trends een speciale editie uit, met Françoise Chombar, de voorzitter en medeoprichter van Melexis, als gasthoofdredacteur. Chombar drukte haar stempel op het magazine, met onder meer een krachtig pleidooi voor STEM-opleidingen en door mee te gaan op interview bij zes techondernemers en bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

De luisteraars van onze podcast Z 7op7 hadden deze ochtend al de primeur. Zij konden al horen hoe Françoise Chombar terugblikte op de voorbije week. Voor het tweede jaar op rij maakte de redactie een speciale editie van Trends naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart. Vorig jaar was Marion Debruyne, de decaan van Vlerick Business School, de gasthoofdredacteur. Voor deze editie nam Françoise Chombar over.

Chombar heeft een zeer drukke agenda, onder meer als voorzitter van de chipproducent Melexis. Maar de redactie van Trends was vereerd te zien dat ze veel tijd vrijmaakte, waarvoor heel veel dank. In deze speciale editie van Trends sijpelden de dada’s van Chombar door. In haar editoriaal houdt ze een krachtig pleidooi voor het extra waarderen van STEM-opleidingen (science, technology, engineering en mathematics).

Zuhal Demir en Silvia Lenaerts

Daarnaast wou Chombar graag Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) interviewen, want “de combinatie van de beleidsdomeinen Onderwijs en Werk is cruciaal” om de economische uitdagingen van Vlaanderen aan te pakken. Françoise Chombar ziet zichzelf eerder als “een ‘STEMinist’, maar ze vindt het ook belangrijk om vrouwelijk ondernemerschap in de kijker te zetten. Zeker in de STEM-sectoren, waar nog altijd een zware genderongelijkheid is. Dat pleidooi wordt ook herhaald door rector magnificus Silvia Lenaerts in Trends Talk (dat zaterdag 8 maart wordt uitgezonden op Kanaal Z). De Vlaamse wetenschapper is de eerste rector van de Technische Universiteit Eindhoven en een sleutelfiguur in een van de meest welvarende regio’s van Europa.

Zes techondernemers

Chombar nam ook het interview van zes techondernemers mee af. Voor haar zijn Hanne Callewaert (AstriVax), Dewi Van De Vyver (Effex), Danaë Delbeke (Indigo), Kim Aerts (KoMotion), Kim De Nolf (QustomDot) en Liesbeth Ceelen (BioLizard) nieuwe broodnodige rolmodellen. “Ze hebben stuk voor stuk ongelofelijke verhalen en ze hadden af te rekenen met uitdagende omstandigheden. Hun succes is echt against all odds. Ze moesten doorzetten”, zegt ze daarover in de podcast Z 7op7.

Of zoals Françoise Chombar tijdens de redactievergadering zei: het zijn rolmodellen met grinta. En zo was de covertitel een feit.

Ik wil nog een oproep lanceren. Bij Trends Kanaal Z werken we er hard aan om in onze media een betere afspiegeling te zijn van onze maatschappij. U kunt ons daarbij helpen. Stuur dus zeker tips over vrouwelijke ondernemers of ondernemers met een migratieachtergrond naar stijn.fockedey@trendskanaalz.be. Veel dank en veel leesplezier!