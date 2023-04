Wie wordt CFO of the Year?

Zoals elk jaar reikt Trends een trofee uit voor de CFO of the Year en voor de Deal of the Year. Dit jaar zetten we met de nieuwe onderscheiding CF’Hope of the Year ook jongere CFO’s die werken bij een kleine of middelgrote onderneming in de kijker.

Voor de twaalfde keer organiseert Trends, in samenwerking met de Franstalige collega’s van Tendances, de verkiezing van de CFO of the Year. Wie wordt de opvolger van Karim Hajjar, de financieel directeur van Solvay, die vorig jaar met de trofee naar huis mocht? Welke operatie mag zich Deal of the Year noemen, zoals Recticel voor de verkoop van zijn divisie Engineered Foams vorig jaar?

Maar dit jaar moet nog een derde vraag beantwoord worden. Wie wordt de eerste CF’Hope of the Year? De jury, onder leiding van Isabelle Van Iseghem (CEO van Moore), besliste dat het hoog tijd werd om een aparte categorie te creëren voor jongere CFO’s bij kleine of middelgrote familiebedrijven, scale-ups of groeibedrijven. Op 24 mei worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een event in Brussels Expo.

De 17-koppige jury heeft een voorselectie gemaakt van vijf kandidaten voor de Trends-CFO of the Year, drie kandidaten voor de CF’Hope, en vijf genomineerden voor de Deal of the Year. Elk van deze personen en bedrijven zal op 24 mei in de bloemetjes gezet worden en mag trots zijn op zijn of haar verwezenlijkingen. Meer informatie over de samenstelling van de jury, de gehanteerde selectiecriteria en de organisatie van het event vindt u op de website www.trendscfo.be

Hieronder stellen wij alle kandidaten in een uitgebreid rapport aan u voor. Daarin komt u te weten hoe ze hun carrière vorm gaven, waar ze als CFO mee bezig zijn, en hoe groot de strategische input voor hun bedrijf is.