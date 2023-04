Mel de Vogue (CFO Etex): ‘Duurzaamheid is essentieel in onze financiële strategie’

De Fransman Mel de Vogue, de CFO van Etex, heeft het grootste deel van zijn carrière in het buitenland doorgebracht. Na zijn militaire dienst als marineofficier trad hij in 1987 in dienst bij de investeringsbank Lazard, waar hij vijf jaar werkte, vervolgens twaalf jaar bij de groep Lyonnaise des Eaux Suez, waar hij voornamelijk financiële directiefuncties in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bekleedde, en bij de papiergroep Arjowiggins, waar hij Group CFO werd.

Uiteindelijk belandde hij bij Tessenderlo, waar hij co-CEO en CFO was. Daar werd hij benaderd door een headhunter die dacht dat de waarden van het familiebedrijf Etex hem zouden aanspreken. Dat blijkt te kloppen. “Ik werd onmiddellijk aangetrokken door de combinatie van familiewaarden en prestaties.”

Etex heeft een unieke bedrijfscultuur die wendbaarheid, prestaties en menselijke waarden combineert”, zegt Mel de Vogue. “Bij de start van de coronapandemie hebben het directiecomité en een groot aantal leidinggevenden bijvoorbeeld 20 procent van hun vaste beloning afgestaan om werknemers en arbeiders te helpen in fabrieken die waren stilgelegd in landen waar geen systeem van tijdelijke of technische werkloosheid bestaat. En eind 2020 heeft Etex naar aanleiding van de beter dan verwachte resultaten, dankzij de wendbaarheid van onze mensen, iedereen een bonus toegekend die 500 euro in koopkracht waard was, waar ook ter wereld.”

Nieuwe strategie

Mel de Vogue kwam in 2015 in een groep die midden in een strategische herbezinning zat. “De toenmalige CEO, Paul Van Oyen, had al heel vroeg het inzicht dat duurzaamheid centraal moest staan in de strategie en dat dit zich moest vertalen in het afstoten van een aantal activiteiten en het toevoegen van andere.” Zo stoot Etex zijn keramische activiteiten in Latijns-Amerika af, vervolgens zijn tegelproductieactiviteiten, en versterkt het zijn positie in gips (in Spanje in 2017, daarna in Australië in 2021). Maar vooral nam het in 2022 URSA over, de Spaanse specialist in isolatiematerialen. Bij deze operaties stond de financiële afdeling, die bijna 600 mensen telt, uiteraard centraal.

De strategie blijkt succesvol. Etex heeft de afgelopen jaren sterk gepresteerd, met een omzet die 4 miljard euro nadert (+28% in vijf jaar) en een rendement op geïnvesteerd vermogen dat is gestegen van 10,2 naar 15,5 procent.

“Deze prestaties zijn in lijn met een routekaart die we ons in 2017 hebben opgelegd”, legt Mel de Vogue uit. “Een van de belangrijkste doelstellingen was schuldafbouw”, voegt hij eraan toe. Want voordat we de kwantumsprong met de overname van URSA konden maken, hadden we de schuld teruggebracht van bijna een miljard in 2014 tot bijna nul eind 2021.”

Tegelijkertijd werkte Mel de Vogue aan de internationalisering en vervrouwelijking van zijn afdeling. Van de twaalf directeuren van de afdeling zijn er nu vijf buitenlanders en drie vrouwen. “Het is nog niet genoeg, maar er waren er geen toen ik aankwam”, zegt hij. Van de bijna 600 Etex-teamleden die wereldwijd in de financiële afdeling werken, is 60 procent een vrouw.

Fiscale duurzaamheid

De CFO werkt er nog altijd hard aan om duurzaamheid centraal te stellen. Begin vorig jaar heeft Etex zijn routekaart daarvoor vastgelegd, en financiën spelen daarin een sleutelrol. “Twee leden van het financiële team zijn bezig met het harmoniseren van de gegevens om ervoor te zorgen dat deze consistent en van hoge kwaliteit zijn. Want vanaf 2026 worden alle duurzaamheidsgegevens door een onafhankelijke auditor gecontroleerd”, merkt de CFO van Etex op.

“Duurzaamheid is ook een integraal onderdeel van het financiële proces: in 2019 zetten we een van de eerste gesyndiceerde leningen op waarvan de hoogte van de rente gekoppeld is aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien hebben we in 2022, om de overname van URSA te financieren, een obligatie van 800 miljoen euro uitgegeven waarin al onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn opgenomen. Een operatie die vanwege haar omvang, timing (net voor de rentestijging), voorwaarden en ESG-karakter twee prijzen heeft gewonnen, een Belgische en een internationale.”

Een van de aspecten waar niet veel over gesproken wordt, maar die wel belangrijk is, is ook fiscale duurzaamheid, voegt Mel de Vogue toe. “Ons jaarverslag bevat al enkele jaren een duidelijke beschrijving van wat we fiscaal wel en niet doen, om te laten zien dat we dit onderwerp zorgvuldig en ethisch benaderen”, zegt hij.