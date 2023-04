Nadine Aerts (CFO SD Worx): ‘Een topteam rond je hebben is het belangrijkste’

Nadine Aerts is sinds 2019 de CFO van de hr-dienstenverlener SD Worx. Ze is ook lid van het executive committee en rapporteert rechtstreeks aan CEO Kobe Verdonck. Ze werkt al meer dan 21 jaar bij SD Worx.

Dat ze CFO zou worden van de hele SD Worx-groep, was geen doel dat ze voor zichzelf had uitgestippeld. “Ik kom niet uit een auditfunctie, noch uit de wereld van accounting en controlling en heb dus nooit de expliciete ambitie gehad om CFO te worden, tot Hector Vermeersch vroeg om zijn opvolger te worden. Hoewel de vraag me verraste, was ik enthousiast en had ik er veel zin in.”

SD Worx kiest al jaren voor een combinatie van organische groei en acquisities van andere payrollbedrijven en specialisten in hr-diensten. Na de uitbreiding richting Scandinavië was onlangs de Balkan aan de beurt. Zo nam SD Worx in 2022 de Kroatische hr- en payroll-softwareleverancier HRPRO over. Met de overnames van Integrho en Intelligo verstevigde het zijn positie in respectievelijk Spanje en Ierland. Door deze drie acquisities breidde SD Worx zijn portfolio van eigen payroll- en hr-software verder uit en verstevigde het zijn internationale positie.

SD Worx is een van de grootste Europese spelers in de hr-markt. De cijfers ogen fraai. SD Worx boekte in 2022 een geconsolideerde omzet van 962,1 miljoen euro. Dat is een stijging van met 12,1 procent ten opzichte van de 858,1 miljoen euro in 2021. De ebitda strandt op 136,7 miljoen euro, 18,3 procent meer in vergelijking met 2021 (115,6 miljoen euro). Het nettoresultaat klom tot 81 miljoen euro, of 73,1 procent meer dan in 2021 (46,8 miljoen euro).

Vertrouwen

De sterke groeicijfers hebben hun effect op de rol van de CFO en haar team. Aerts: “Ik stuur een team aan van meer dan 200 medewerkers, in een structuur die een spiegel is van de matrix die we in de hele organisatie kennen, zodat we de business optimaal kunnen ondersteunen. Ik was ook van nabij betrokken bij de shift in de strategie. Tot vier jaar geleden lag de focus op het in balans brengen van de kosten. Met de komst van Kobe Verdonck als CEO (herfst 2019) werd veel meer ingezet op groei. We moesten de nodige aandacht besteden aan de digitalisering en stroomlijning van de finance-activiteiten, zoals de migratie naar één accounting- en rapporteringssysteem. Daarnaast worden onze competence centers in Polen, Spanje en Mauritius niet enkel gebruikt voor IT- en payroll-activiteiten, maar we doen er meer en meer een beroep op voor financiële taken. 20 procent van de medewerkers in finance werkt vandaag al vanuit een van onze centers.”

“Een van de belangrijkste taken van een CFO is volgens mij een topteam rond je verzamelen dat je 100 procent vertrouwt. Aangezien ikzelf niet dé technische specialist ben, is het belangrijk dat de afdelingshoofden bij Finance wél experts zijn in hun materie, en dat ze mee kunnen denken en beslissen over meer strategische kwesties. Het is niet altijd even gemakkelijk om die combinatie van vaardigheden te vinden. Het heeft even geduurd, maar nu hebben we een goede mix aan medewerkers met veel ervaring binnen én/of buiten SD Worx. Interne mobiliteit is een van onze sterke punten, en als je de doorgedreven kennis van onze eigen business kan combineren met externe ervaring in een internationale context, heb je de ingrediënten om een solide team te bouwen.”

“De kunst om een complexe boodschap begrijpelijk uit te leggen aan de rest van de organisatie, de board, of buiten SD Worx, is een andere cruciale competentie van een goede CFO. Iedereen kan cijfers aflezen, maar het verhaal brengen achter de cijfers is nog belangrijker.”

Duurzaamheid

“Ik vind de langetermijnvisie altijd belangrijk. Duurzame groei is cruciaal, en ik ben er ook van overtuigd dat deze visie, die in het DNA zit van SD Worx, ons succes grotendeels verklaart. Nog voor ik CFO werd was ik al verantwoordelijk voor onze langetermijnplannen, die telkens vijf jaar vooruit kijken. Een ander aspect van duurzaamheid is ethiek. Ik heb mijn eindwerk voor mijn MBA via SD Worx gewijd aan ethiek in de finance-afdeling. Tot slot is ESG en het bouwen van een framework en rapportering daarrond een zeer belangrijk focusgebied. Samen met het executive committee hebben we bepaald op welke aspecten van ESG we sterk willen inzetten, en niet verrassend vanuit onze business is dat het ‘social’-aspect. SD Worx besteedt veel aandacht aan de flexibele verloning van medewerkers, flexibele werktijd, interne mobiliteit en kansen geven aan mensen om internationaal aan de slag te gaan. SD Worx ziet dat ook een stuk opportunistisch. De business die wij leveren helpt andere bedrijven om hun ESG-doelstellingen te halen.”