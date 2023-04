Ann Desender (CFO Barco): ‘Sterker uit de coronacrisis gekomen’

De derde nominatie van Ann Desender voor CFO of the Year krijgt extra glans door de sterke prestaties van Barco na de coronacrisis. Maar voor haar is het in de eerste plaats de uiting van een missie waar iedereen bij Barco al veel langer aan werkt: de weerbaarheid van het bedrijf vergroten.

In 2022 boekte Barco een spectaculair herstel, waardoor het weer opgenomen is in de Bel-20-beursindex. De omzet groeide met 32 procent en brak door het symbolische plafond van 1 miljard euro, en dat over alle drie divisies heen: entertainment (projectoren voor bioscopen en events), enterprise (vergadertool ClickShare en grote schermen en software voor controlekamers) en de medische sector. De operationele winstgevendheid groeide zelf nog forser.

“Barco is sterker uit de coronacrisis gekomen, die voor het bedrijf de perfecte storm was. Onze omzet kreeg een zware klap, maar we hebben nooit even diep in onze kosten gesneden. We waren ervan overtuigd dat de terugval tijdelijk was. Als finance-team moesten we de balans tussen kostencontrole en investeringen bewaken, om direct in te kunnen spelen op het herstel. We waren al een financieel kerngezond bedrijf voor corona, en we hebben dat zelfs nog kunnen versterken. Onze netto-cashpositie bleef gehandhaafd op 264 miljoen euro, en dat terwijl we extra moesten investeren in voorraden door de componentenschaarste. Het is hard werken geweest de voorbije jaren, met enorm veel communicatie binnen en buiten het bedrijf. Daarbij leggen we ook al lang niet meer de nadruk op het louter financiële, maar ook op duurzaamheid en andere niet-financiële doelstellingen. Begin 2021 hebben we bijvoorbeeld als eerste Belgische bedrijf een geïntegreerd jaarverslag gepubliceerd, een combinatie van onze financiële rapportering en duurzaamheidsverslag.”

Maximale efficiëntie

Desender moet over veel meer dan enkel de cijfers waken, omdat haar verantwoordelijkheden fors toegenomen zijn sinds ze in 2016 CFO werd. “Ik ben verantwoordelijk voor ongeveer 220 medewerkers, verspreid over alle vestigingen van Barco in de wereld. Een honderdtal zijn gefocust op het financiële. Twintig andere medewerkers vormen de interne consultingtak van Barco. Zij helpen met het uitwerken en uitvoeren van strategische projecten. Dan zijn er nog honderd medewerkers in commerciële operaties: het verwerken van bestellingen, uitsturen en opvolgen van demotoestellen, etc… Elke business unit heeft een eigen verkoopafdeling, om maximaal op alle commerciële opportuniteiten in te spelen. Dat combineren we met een centrale backoffice voor commerciële ondersteuning. Dat is ingegeven door ons streven naar maximale efficiëntie, zoals we ook voortdurend investeren in de automatisering en digitalisering van onze processen binnen onze afdeling.”

Die creatie van een nieuwe afdeling onder de vleugels van Desender paste in de vereenvoudiging van de structuur van Barco. Dat is een van de eerste belangrijke beslissingen geweest van co-CEO’s An Steegen en Charles Beauduin die in het najaar van 2021 aantraden. Het is al de derde wissel die Desender meemaakt. “Ik heb met de vorige CEO’s ook altijd goed kunnen samenwerken. Het was nu wel de eerste keer met co-CEO’s, maar ik was daar snel aan aangepast. De complementariteit van An en Charles zorgt ook voor een versterkte drive en meer ondernemerschap bij Barco.”