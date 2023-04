Alessandro Mazzocchetti (CFO Odoo): ‘Als je zo snel groeit, loop je altijd achter’

Alessandro Mazzocchetti, sinds 2016 CFO van Odoo,houdt van autosport. Zijn rol als CFO omschrijft dan ook als “een beetje de co-piloot in een rally. Met de CEO aan het stuur, en de CFO aan zijn zijde die zegt wanneer hij moet remmen, wanneer hij kan versnellen. “

Odoo, dat een platform van opensourcetoepassingen voor bedrijfsbeheer heeft ontwikkeld, gaat inderdaad met grote snelheid vooruit. Het bedrijf boekt al een tijd jaarlijkse groeicijfers van meer dan 50 procent. De groei is des te opmerkelijker omdat het volledig gefinancierd is door de 10 miljoen aan startkapitaal en door zelfinanciering. Odoo is een van de weinige unicorns die zijn eigen vermogen niet heeft opgekrikt met een kapitaalverhoging.

Om zijn omzet te meten, kijkt Odoo naar wat er aan klanten wordt gefactureerd. In 2019 was dat 64 miljoen euro, in 2022 zal dat 275 miljoen zijn. En dit jaar heeft Odoo 420 miljoen conservatief begroot. “We zijn altijd heel voorzichtig met onze budgetten. Ik hou er niet van om dromen af te leveren”, legt Alessandro Mazzocchetti uit. Tegelijkertijd explodeert het aantal medewerkers: in 2019 waren het er 700, eind dit jaar moeten het er 4.000 zijn. “We hebben 2022 afgesloten met een groei van 65 procent. Vorig jaar hebben we vier nieuwe filialen geopend: in Duitsland, Spanje, Italië en Kenia. Dit jaar trokken we naar Australië, en gaan we nog naar Indonesië. Dat is het resultaat van een strategiewijziging begin vorig jaar. Grote bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd in onze oplossing, maar hun beslissingscycli en budgetten zijn niet die van een klein bedrijf. Je moet geografisch dicht bij deze bedrijven zijn. Daarom openen wij filialen op voor ons strategische markten. Eerder had Odoo al kantoren in Luxemburg, de VS, India, Hongkong, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten.

“Als je zo snel groeit, loop je altijd achter. We moeten onze financiële structuur voortdurend bijwerken. De financiële afdeling van Odoo telt nu ongeveer 30 mensen en wordt steeds belangrijker naarmate het aantal dochterondernemingen groeit en hun omzet toeneemt.” En aangezien Alessandro Mazzocchetti ook de pet van human resources manager draagt, voegt hij eraan toe: “Ik verveel me dus helemaal niet.”

Minder is meer

Vorig jaar introduceerde Odoo ook een nieuwe prijsstrategie, misschien wel de belangrijkste verandering in 2022. “Wij vinden dat grotere klanten relatief gezien meer moeten betalen dan kleinere, omdat we voor hen meer waarde voor hen toevoegen. Dus terwijl iedereen in de sector zijn prijzen verhoogde, verlaagden wij ze met 20 tot 25 procent. Dat geeft de vele kleinere bedrijven de kans om onze oplossingen gebruiken, en dat zal de prijsverlaging compenseren. “

“We hebben ook de structuur van ons aanbod veranderd. Voorheen hadden we een prijs per gebruiker en een prijs per applicatie. Nu kan de klant alle applicaties gebruiken. Klanten kunnen nu toepassingen gebruiken waar ze nog niet eens aan gedacht hadden, voor rekrutering, webmarketing, enzovoort.” Die strategie lijkt te werken: “De cijfers over het eerste kwartaal zijn positief. We zitten in de lijn van wat we hadden begroot, namelijk een groei van 50 procent. Maar we verwachten nog een versnelling naar het einde van het jaar. “