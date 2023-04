Elke Toye (CFO Vyncke): ‘Bedrijf klaarmaken voor de toekomst’

Financieel risicomanagement, dat is de belangrijkste opdracht van Elke Toye als CFO van Vyncke. Het West-Vlaamse familiebedrijf ontwerpt industriële verbrandingsinstallaties die reststromen omzetten in groene energie. Ze realiseert jaarlijks een dertigtal projecten verspreid over de hele wereld. “De meeste projecten hebben een doorlooptijd van twee tot drie jaar”, legt Toye uit. “Daar zijn vaak heel grote bedragen mee gemoeid. Mijn taak bestaat erin financiële zekerheid in te bouwen, zodat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt.”

Een conditio sine qua non voor de CFO is dat er bij elk project een voorschot van 30 procent betaald wordt. “Ik speel mijn rol als gatekeeper”, zegt ze. “Ik volg bij elke project nauwgezet de evolutie van de inkomsten en uitgaven, en zie toe op de milestones – de momenten waarop de klant een volgende schijf moet betalen. We dekken ons ook altijd in met kredietverzekeringen en bankgaranties.”

De voorbije vijftien jaar heeft Vyncke een enorme groei gekend. Het bedrijf uit Harelbeke stond vooral bekend als een ketelbouwer, maar is uitgegroeid tot een wereldspeler in de omzetting van biomassa en andere reststromen in energie. Om de risico’s onder controle te houden is voor elk project, investering of budget finaal het groen licht van de CFO nodig.

De juiste keuze

Een hele taak voor de pas 34-jarige Elke Toye. Maar ze is van de streek, kent het bedrijf en deed al heel wat ervaring op bij BDO en Esterline. Bij dat laatste Amerikaanse bedrijf, dat een deel van de activiteiten van Barco in Kortrijk had overgenomen, werkte ze als accounting manager in een internationale context. Rapporteren aan de Amerikaanse groep was een van haar belangrijkste taken.

“Ik voelde dat ik meer impact wilde hebben, mijn stempel wilde drukken”, vertelt Toye. Toen ze een vacature voor een global finance manager bij Vyncke onder ogen kreeg, twijfelde ze niet. “Mijn oma woonde hier vlak in de buurt. Ik heb het bedrijf als het ware zien groeien. Ik kende de familiale aanpak. Emotioneel was het een juiste keuze, en ook rationeel wat de job betreft. Ik wist dat er een kans was om door te groeien tot CFO, en die kans heb ik gekregen.”

In een onderneming als Vyncke is samenwerking tussen de verschillende departementen essentieel, beklemtoont Toye: “Onze projecten omvatten naast de installatie van de verbrandingsinstallaties ook langdurige onderhoudscontracten. Je sluit met andere woorden een heel lang partnership af met een klant. Daarom moet iedereen zijn zeg kunnen doen: finance, operations, sales, technology,… Elke afdeling moet overtuigd zijn van de haalbaarheid. Ik kijk er vanuit finance mee op toe dat de regionale spreiding goed zit, en dat we niet te veel grote projecten per jaar aannemen. De marktvraag is veel groter dan wat we aankunnen. Het is niet de bedoeling dat we te veel hooi op onze vork nemen.”

The Brain

In haar eigen finance-departement focust Toye het liefst op één groot project per jaar, “omdat het dan vooruit gaat”. In 2021 was dat het efficiënter maken van de systemen door verregaand te digitaliseren. “We hebben veertien vennootschappen op hetzelfde ERP-systeem gebracht, zodat ze uniform rapporteren. De groepsconsolidatie gebeurt nu semi-automatisch. We hebben een centrale databank gecreëerd die wij ‘The Brain’ noemen, en waarin we digitaal een hele pak data samen brengen.”

Het project maakte haar heel trots, vertelt ze: “Omdat het een belangrijke stap was om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Alle data zijn nu dagelijks beschikbaar zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen, en we zijn niet meer afhankelijk van manuele input of van één persoon.”

Vorig jaar focuste Toye op de realisatie van een kader voor ‘transfer pricing’. Dat is een belangrijk domein voor bedrijven met internationale activiteiten, die geconfronteerd worden met uiteenlopende belastingstelsels in verschillende landen. Vyncke diende een bilaterale ruling in voor een looptijd van vijf jaar, waardoor er volgens de CFO veel discussies kunnen vermeden worden: “Hoe groter en internationaler je wordt, hoe meer fiscale aspecten erbij komen en hoe hoger de complexiteit”.

Groen groeipotentieel

Dit jaar staat dan weer in het teken van de rapportering over de ESG-duurzaamheidscriteria. Die verplichting treft binnenkort zo’n 2.500 middelgrote Vlaamse bedrijven. En duurzaamheid is voor Vyncke heel belangrijk omdat het bedrijf met zijn ‘clean energy’-propositie vooral mikt op ondernemingen die hun activiteiten willen vergroenen en verduurzamen. “Vyncke schrijft zich volledig in het streven naar herbruikbare energie en een circulaire economie in”, zegt Toye. “Eén van onze mooiste projecten situeert zich in Nederland waar we CO2-uitstoot in de tuinbouw capteren en terug in het bedrijfsproces brengen als voedingsstof voor de planten. Het uitstippelen van een duurzaamheidstraject zodat productiesites slimmer en duurzamer worden biedt Vyncke nog een groot groeipotentieel.”