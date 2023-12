Wie een start-up opricht, heeft niet alleen een doordacht product en een strak businessplan nodig, maar vaak ook een sterke compagnon de route. Hoe weten medeoprichters of ze complementair zijn? “Zet bij de opstart de gezamenlijke missie van het bedrijf en van de oprichters op papier”, adviseert Seppe Stroo van Buffl.

Seppe Stroo stampte in 2018 samen met vijf andere ondernemers Buffl uit de grond, een start-up die met een digitaal marktonderzoeksplatform en consultancymethodes bedrijven helpt de juiste beslissingen te nemen. Vandaag telt het bedrijf twintig werknemers. Maar van de zes oprichters blijven er nog maar drie over. Er loopt een rechtszaak. “Achteraf bekeken, is een bedrijf opstarten met z’n zessen misschien te veel”, getuigt Seppe Stroo, head of strategy & innovation bij Buffl. “Maar we wilden een heel complementair team samenstellen.”

Een van de oprichters was een computerprogrammeur, iemand anders had een achtergrond als productontwikkelaar en nog een andere wist veel over het opzetten van panels. De oprichters werkten voor de aandeelhoudersovereenkomst met het Slicing Pie-model. Dat is een dynamisch vergoedingssysteem, waarmee mensen naarmate hun werk en inbreng aandelen in het bedrijf verwerven. De eerste uitdaging: twee oprichters werkten deeltijds voor Buffl. “Uiteindelijk is gebleken dat ze niet voluit wilden springen, maar dankzij het Slicing Pie-model zijn zij in goede verstandhouding en met een correcte vergoeding uit het bedrijf gestapt”, zegt Seppe Stroo.

Een start-up verandert razendsnel. Dat voelden de vier overgebleven oprichters. “Op basis van feedback hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in ons product en in de manier waarop we ermee de markt benaderden”, zegt Seppe Stroo. Buffl begon als een platform om mensen te vergoeden voor het bekijken van reclame. “Daar is weinig van overgebleven”, zegt Seppe Stroo. “Maar drastische veranderingen in het aanbod hebben logischerwijze ook veranderingen in de organisatie tot gevolg.” Dat heeft de rollen van de oprichters in het bedrijf veranderd. Dat leidde tot grote meningsverschillen, die uiteindelijk uitgroeiden tot breekpunten. Zelfs na een tussenkomst van een externe managementconsultant, die verzoeningspogingen ondernam, was geen consensus mogelijk over de koers. Dan wordt een bedrijf runnen heel moeilijk, op het gebied van zowel investeringen, ontwikkelingen als aanwervingen.

‘Klaar alles meteen uit, en bespreek visies en meningen tot op het bot’ SEPPE STROO, BUFFL

“De les die ik heb geleerd: zet bij de opstart de gezamenlijke missie van het bedrijf en van de oprichters op papier”, zegt Seppe Stroo. “Waarom willen we ondernemen? Waar willen we over vijf en tien jaar staan? Wat als we onderweg van koers of rollen moeten veranderen? Wanneer sluiten die veranderingen niet langer aan bij onze grote gezamenlijke droom en wanneer wel? Zo voorkom je breekpunten en – in ons geval – een rechtszaak.”

Taken overlaten

Seppe Stroo raadt andere oprichters aan altijd en overal zeer transparant te zijn. “Klaar alles meteen uit, en bespreek visies en meningen tot op het bot. Als je dat op de lange baan schuift, vergroot je de kans op escalaties, of dat mensen zich onvoldoende begrepen voelen. Dat heeft een impact op zowel het professionele als het privéleven. Er móeten discussies zijn tussen de oprichters van een bedrijf, en momenten waarop alles en iedereen ter discussie worden gesteld. Dat maakt de producten en diensten vaak sterker.”

Er blijven drie van de zes medeoprichters over bij Buffl, van wie er twee actief mee het bedrijf runnen en eentje een passieve medeaandeelhouder is. Een nieuwe CEO zorgt voor meer rust en stabiliteit. “Een start-up runnen betekent vroeg of laat ook taken overlaten aan mensen die daar beter in zijn”, besluit Seppe Stroo. “We hebben een CEO aangesteld, omdat die meer ervaring en expertise heeft in het runnen van een bedrijf. Zo kunnen wij op andere zaken focussen. Dat is niet eenvoudig, als oprichter, want je laat je kindje over aan de zorg van iemand anders. Gelukkig pakt dat voor Buffl goed uit. We zijn na die moeilijke en intense periode van conflict aan een nieuw positief hoofdstuk begonnen.”

Drie tips voor een ideale relatie tussen medeoprichters

Netwerk Ondernemen en het innovatieagentschap Vlaio helpen oprichters met het Find Your Co-Founder-programma zoeken naar een medeoprichter voor hun start-up. Sabine Eevers van Netwerk Ondernemen geeft de volgende drie tips.



1 Bespreek niet alleen doelen, maar ook de weg ernaartoe

“Medeoprichters tekenen de doelen van een bedrijf op. Maar hoe ze daar willen geraken, wordt dikwijls over het hoofd gezien. Wil de ene organisch groeien en de andere kapitaal ophalen? Dat leidt tot twee snelheden in het bedrijf, die tot frustraties kunnen leiden. Creëer tijdig een duidelijke roadmap. Zo weet je direct of de neuzen van de medeoprichters in dezelfde richting staan.”



2 Verdeel duidelijk rollen en verantwoordelijkheden

“Als een oprichter met een businessprofiel bijvoorbeeld in zee stapt met een technologiedirecteur (CTO), dan worden de rollen en verantwoordelijkheden vaak onvoldoende besproken. Het gevolg is dat de CTO misschien eigenhandig zaken beslist, vanuit de overtuiging dat die in zijn domein vallen. Wie wanneer en waarover beslissingen neemt, leg je het best voor de samenwerking met een medeoprichter vast. Een onafhankelijke partij kan helpen door kritische vragen te stellen of scenario’s te simuleren. Zo weten medeoprichters beter wat ze aan elkaar hebben.”



3 Implementeer feedback en geweldloze communicatie

“Een start-up runnen is niet elke dag even makkelijk. Medeoprichters moeten openlijk kunnen benoemen wat goed en minder goed loopt, ook in hun relatie met elkaar en met het bedrijf. Soms heeft de ene oprichter andere verwachtingen dan de andere. Het is cruciaal daar onomwonden over te praten, zonder dat de andere zich bedreigd voelt. Durven te zeggen waar het op staat en elkaar bij de les houden, daar staat of valt een goede relatie tussen oprichters mee. Wie communicatief minder sterk is, kan dat trainen.”

