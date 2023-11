Oudere bedrijfsoprichters hebben grotere slaagkansen

Ondanks de vooroordelen van investeerders, hebben ondernemers die op latere leeftijd een bedrijf oprichten, een grotere kans op slagen, suggereert onderzoek.

Bernie Marcus lanceerde Home Depot op zijn vijftigste. Donald Fisher had net zijn 41ste verjaardag gevierd, toen hij samen met zijn 38-jarige vrouw GAP oprichtte. En hoewel Steve Jobs 21 was toen hij de eerste technologie van Apple onthulde, lanceerde hij de iPhone pas toen hij vijftig was, waardoor het bedrijf een van de meest waardevolle ter wereld werd.

Om een succesvol bedrijf op te bouwen, loont het een paar grijze haren te hebben. In de afgelopen tien jaar versnelde de trend dat oudere mensen bloeiende ondernemingen oprichten en leiden.

Uit de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), een jaarlijkse meting van de start-upactiviteiten, blijkt dat sinds 2020 een groeiend aantal mensen tussen 55 en 64 jaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland een bedrijf hebben opgericht. Oprichters van 45 jaar en ouder zijn goed voor een kwart tot een derde van alle nieuwe ondernemersactiviteiten. “De stijging van het aantal oudere ondernemers heeft te maken met de groei van het vermogen in die leeftijdsgroep”, zegt Mark Hart, adjunct-directeur van het Enterprise Research Centre aan de Aston University en auteur van het GEM- rapport. Veel oudere oprichters hebben al een succesvolle carrière achter de rug en genoeg contacten om geldschieters te vinden en dynamische teams in te huren.

Oudere oprichters botsen wel op extra obstakels. Insiders zeggen dat onder durfkapitalisten, vooral in de technologiesector, de mening overheerst dat ondernemerschap piekt bij dertigers. “Het idee bestaat dat jonge mensen meer waardevolle ideeën hebben”, zegt Benjamin Jones, professor strategie aan de Kellogg School of Management van de Northwestern University.

Toch blijven veel oudere mensen de stereotypen trotseren, vooral sinds de pandemie de werkpatronen heeft omgegooid en de financiële druk op sommigen heeft verhoogd. “Doordat ze lange tijd thuis moesten werken, oordeelden velen dat ze net zo goed een eigen bedrijf konden beginnen”, zegt Mark Hart.

Onder hen ook Ricardo en Marina Larroudé. Nadat ze begin 2020 op hun respectievelijk 42ste en 41ste waren ontslagen uit hun functies in de financiële en de modesector, richtten ze hun schoenenmerk Larroudé op in New York. Geëmigreerd uit Brazilië zaten ze in de VS thuis met twee jonge kinderen en ver van huis. Ze hadden wel dikke boeken met contacten, om geldschieters en klanten te vinden. Ricardo Larroudé was analist geweest bij Lehman Brothers en had leidinggevende functies bekleed bij Apollo Global Management en Anheuser-Busch InBev. Zijn ervaring op het gebied van investeringen en als financieel directeur bleek onmisbaar voor de nieuwe onderneming. “Vrienden en familie hebben ongeveer 700.000 dollar op tafel gelegd, maar dat was niet genoeg om te komen waar we nu zijn”, zegt hij. “Omdat we wat volwassener zijn, moesten we dat gewoon uitzoeken. Als we jonger waren geweest, hadden we misschien een paar miljoen bij investeerders opgehaald en daar vervolgens spijt van gehad.”

Volgens GEM is het aantal oudere bedrijfsoprichters in Groot-Brittannië het meest gestegen sinds de pandemie. Het percentage bedrijven dat is gestart door mensen tussen 45 en 64 jaar is er gestegen van 25,4 procent in 2020 naar 33,3 procent vorig jaar. De gemiddelde leeftijd van directeuren in Britse startende technologiebedrijven is nu 40, volgens de gegevensleverancier Beauhurst.

Sherry Coutu, een 59-jarige ondernemer en investeerder in het Britse technologieknooppunt Cambridge, ziet echter een probleem in de Britse durfkapitaalgemeenschap. “Er is een overwicht van kleinschalige fondsen die twintigers in dienst hebben, en denken aan oprichters van in de twintig”, zegt ze. “Ik denk niet dat dat ook het geval is bij de businessangels, maar er zit wel een potentiële vooringenomenheid in het systeem.”

Eileen Burbidge, partner van het technologiefonds Passion Capital, zegt dat investeerders geloven dat jongere mensen eerder bereid zijn voor een lager salaris te werken tot de onderneming winstgevend is, en dat ze beter in staat zijn met mislukkingen om te gaan, omdat ze minder te verliezen hebben. “Iemand met verantwoordelijkheden als een hypotheek, een partner of kinderen, zou minder snel een sprong in het diepe wagen”, zegt ze.

Laura Harnett waagde de sprong wel. Na een carrière van twintig jaar in consulting en leidinggevende functies bij de Britse warenhuisketen Selfridges, lanceerde ze op 42-jarige leeftijd het schoonmaakmerk Seep. Drie jaar later genereert het bedrijf jaarlijks een omzet van 1 miljoen pond, heeft het vijf mensen in dienst en levert het aan onder meer Wholefoods en Amazon. Maar Harnett geeft toe dat ze worstelt met de combinatie van gezinsverantwoordelijkheden, het bedrijf en de zorg voor zichzelf. “Als twintiger heb je vaak niemand anders dan jezelf. Mijn prioriteiten zijn mijn bedrijf en mijn kinderen. Dat betekent dat ik op de derde plaats kom en mijn man op de vierde.”

“Het is veel gemakkelijker om als twintiger of dertiger risico’s te nemen”, gaat ze verder. “Ik heb vrienden die het graag zouden willen doen, maar het niet kunnen.”

Hoewel oudere oprichters meer te verliezen hebben, is er enig bewijs dat hun slaagkansen groter zijn. Volgens het NBER-onderzoek uit 2018 had een vijftigjarige ondernemer bijna twee keer zoveel kans op een groot succes als een dertigjarige. Ervaring was een van de beste indicatoren om te bepalen of iemand een snelgroeiend bedrijf zou opzetten, bleek uit het onderzoek. “Mensen koppelen een succesvol idee vaak aan jong zijn”, zegt Jones, medeauteur van het rapport. “Sommige mensen zijn gewoon goed in ondernemerschap, zelfs als ze jong zijn. We ontdekten ook dat ze nog beter worden naarmate ze ouder worden.”