Loonstijging doet vooral kleinste bedrijven pijn: bekijk de evolutie per personeelsbestand

De impact van de stijgende personeelslasten was vorig jaar het grootst voor bedrijven met 5 tot 9 werknemers.

Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met de financieel-economische databank Trends Business Information. We onderzochten bijna een half miljoen balansen van 2022. Als maatstaf in de verschillende categorieën namen we de mediaan, het getal in het midden. De helft van de bedrijven doet beter dan de mediaan, de andere helft presteert slechter.

De lonen stijgen sterk

In elke bedrijvencategorie zijn de lonen sterker gestegen dan de gemiddelde inflatie vorig jaar, die 9,6 procent bedroeg. Hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de impact.

Dat is logisch, want bijna alle bedrijven zochten vorig jaar nieuwe werknemers. Een aanwerving heeft een grotere impact op de loonmassa van kmo’s.

De koploper in de stijgende personeelslasten zijn daarom bedrijven met 5 tot 9 werknemers. De mediaan van de loonkosten steeg er vorig jaar met 18 procent, terwijl de groei tussen 2019 en 2021 nauwelijks 1,3 procent bedroeg.

Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information, ziet nog geen einde komen aan de loonklim. “De pandemie speelde nog een rol bij de forse loonsverhogingen in 2022. De werkgevers haalden alles uit de kast opdat hun personeel zou blijven, en daarnaast bleven ze aanwerven.

“De sterke stijging van de personeelskosten wordt nog eens extra voelbaar in 2023, door de historisch hoge indexaanpassing voor de bedienden in januari.”

Trends analyseerde bijna alle balansen van 2022. Dit zijn de alarmsignalen voor onze economie.

De Belgische multinationale bedrijven moeten steeds vaker de duimen leggen tegenover hun internationale concurrenten. Ze moeten ook steeds forser investeren om in hun zog te blijven, maar dat vloekt met de oplopende rentevoeten. Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met de financieel-economische databank Trends Business Information. We onderzochten bijna een half miljoen balansen van 2022. Ontdek hier de volgende dagen de belangrijkste conclusies in een overzicht.