Er was de voorbije maanden heel wat discussie over de spaarrente die de banken aan hun klanten toekennen. Peter Adams, CEO van ING België, vindt dat het debat politiek en maatschappelijk te eenzijdig gevoerd wordt.

Dat zegt hij in een interview met Trends.

Een aantal economen en politici vindt dat de banken de hogere beleidsrente van de Europese Centrale Bank te weinig doorgeven aan de spaarders. ING België lanceerde een nieuwe spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie, die gecumuleerd (basisrente plus getrouwheidspremie) 1,5 procent biedt. Maar de bestaande ING-spaarrekeningen, zoals de Lion Deposit en Premium, of het Oranje en Groene Boekje blijven achter. Zij genieten amper 0,7 procent rentevergoeding.

Volgens CEO Peter Adams was het niet de bedoeling obstakels op te werpen, om de klanten een betere rentevergoeding te onthouden: “We hebben de nieuwe spaarrekening actief gepromoot via de app. In 30 seconden kon de klant zo’n rekening openen.”

Adams zegt dat het de bedoeling was het productaanbod te differentiëren in functie van het klantenprofiel: “Zij die hun geld voor een lange periode kunnen missen, kunnen hun geld op de nieuwe spaarrekening plaatsen. Dan genieten ze de hogere getrouwheidspremie. Maar de klanten die een hogere basisrente verkiezen, zijn beter af met een van de klassieke spaarrekeningen.”

Adams vindt tevens dat het rentedebat politiek en maatschappelijk te eenzijdig gevoerd wordt: “Het spitst zich enorm toe op de winst van de bank. Er wordt niet gesproken over de rol die de banksector speelt als financier van de Belgische economie. Nochtans kunnen wij met elke euro extra kapitaal tot 20 euro bijkomend leningen verstrekken. Via die hefboom hebben de banken een veel grotere impact op de economie.”

Staatsbon

De overheid lanceert binnenkort een staatsbon op één jaar. Tegen gunstige voorwaarden: met een verlaagde roerende voorheffing van 15 in plaats van 30 procent, en wie rechtstreeks bij de overheid de bon koopt hoeft geen effectentaks te betalen. Zo willen de politici de banken concurrentie aandoen en hen dwingen een hogere rente op de spaarrekeningen aan te bieden.



Donderdag zei KBC-baas Johan Thijs ook op een persconferentie dat hij de staatsbon oneerlijke concurrentie vindt. Hij had een duidelijke boodschap voor de politici: “Als het jullie te doen is om een betere return voor de burger, verlaag dan de roerende voorheffing niet enkel op de staatsbon maar ook op financiële producten met een gelijkaardig rendement”. Lees meer.

Heisa bij ING

