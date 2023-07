Onverwachte ECB-beslissing kan verhoging spaarrente afremmen

De ECB zal niet langer rente betalen op de minimumreserves die de banken verplicht bij haar aanhouden. Dat kan een remmend effect hebben op een eventuele verhoging van de spaarrente.

Dat de ECB de depositorente met 25 basispunten zou optrekken, naar 3,75 procent, hadden de financiële markten ingecalculeerd. De beslissing om de rentevergoeding te schrappen op de minimumreserves die de banken verplicht bij haar aanhouden, was wel een verrassing. Tot nu toe werden die reserves vergoed tegen de depositorente van 3,5 procent. Dat tarief wordt nu op nul gezet.

6 miljard euro gederfde inkomsten

Peter Vanden Houte, chief economist van ING België, legt uit waarover het gaat: “Banken uit de eurozone zijn verplicht 1 procent van de som van alle deposito’s op hun zicht-, spaar- en termijnrekeningen (tot twee jaar) als minimale reserve bij de ECB te parkeren. Volgens de recentste cijfers gaat het in totaal om 157 miljard euro. Als je ervan uitgaat dat de banken daarop de verhoogde depositorente van 3,75 procent zouden ontvangen, dan zorgt deze maatregel ervoor dat ze ongeveer 6 miljard euro aan rente-inkomsten zullen mislopen.”

6 miljard gederfde inkomsten voor alle banken van de eurozone is niet superveel, maar de beslissing kan wel impact hebben, aldus Vanden Houte: “Het gaat voor de banken maar om enkele basispunten minder rente-vergoeding, maar die komen boven op de tientallen basispunten die ze moeten betalen in het kader van allerlei heffingen en kosten.”

Het zou dan ook kunnen dat de maatregel een remmend effect heeft op de verhoging van de spaarrente, bevestigt Vanden Houte: “Door de negatieve impact op de wederbeleggingsvergoeding is het in elk geval geen maatregel die de banken ertoe zal aanzetten de spaarrente versneld op te trekken.”

Precedent

Waarnemers wijzen erop dat de beslissing van de ECB ingegeven lijkt door het voornemen haar eigen verliezen te beperken. Voorzitter Christine Lagarde gaf daarover een ontwijkend antwoord tijdens de persconferentie. Ze verwees naar de overtollige reserves van de banken, die voortaan tegen 3,75 procent vergoed worden en die het meeste impact hebben op de geldmarktrente.

“Dat wekt toch de indruk dat de ECB haar monetair beleid wil bestendigen, maar tegen een lagere kostprijs voor de centrale bank”, zegt Vanden Houte. “De impact van de vergoeding van de verplichte reserves op de geldmarktrente is immers zeer beperkt.” De hoofdeconoom van ING België wijst er wel op dat een precedent geschapen is: “In het verleden werden de reserves die de banken verplicht moeten aanhouden, altijd vergoed. Dat was toch een hoeksteen van het eurosysteem.”

