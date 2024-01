Het Leuvense groeibedrijf InvestSuite helpt banken en vermogensbeheerders hun aanbod voor beleggers te automatiseren. Het bedrijf draait van bij de oprichting in 2018 op artificiële intelligentie (AI) en geeft ons een blik onder zijn AI-motorkap.

Laurent Sorber heeft de opzienbarende ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie, zoals de razendsnelle opmars van ChatGPT, het afgelopen jaar op de voet gevolgd. De wiskundig ingenieur is medeoprichter van niet één maar twee AI-bedrijven, de AI-dienstenleverancier Radix en InvestSuite. Dat laatste bedrijf richtte hij op met Bart Vanhaeren, in een vorig leven bestuurder bij KBC Securities en de CEO van Bolero.

InvestSuite opereert op het kruispunt van banken, computerwetenschappen, artificiële intelligentie en klantgericht design. Het bedrijf maakt whitelabel-softwareproducten die banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen onder hun eigen naam in hun aanbod verwerken.

Portefeuille

Het eerste product dat werd gecommercialiseerd, was de Robo Advisor, software waarmee banken hun klanten geautomatiseerd beleggingsadvies aanbieden. De Self Investor is een platform voor klanten die zelfstandig willen beleggen op de beurs. Een van de paradepaardjes – er zitten zeven algoritmes achter – is StoryTeller. Dat is software die je beleggingsportefeuille visualiseert, zodat beleggers het verhaal van hun aandelenportefeuille kunnen ontdekken.

De scale-up groeide uit tot een prijsbeest. Europe Fintech Awards verkoos InvestSuite in 2023 tot Investment Tech of the Year. Het Leuvense techbedrijf haalde ook de top tien van Deloitte Fast 50 Belgium. Datzelfde jaar haalde het met het Belgische IT- bedrijf Cronos Groep en het Estse OSOM Finance, gespecialiseerd in wealthbeheer, twee nieuwe investeerders binnen. Met inbegrip van die laatste ronde van 6 miljoen euro, waarop ook het investeringsfonds PMV intekende, haalde InvestSuite tussen 2018 en 2022 meer dan 10 miljoen euro op.

‘ChatGPT is nu een jaar uit. Er zijn dingen gebeurd die niet honderd procent zijn zoals het zou moeten, maar we hebben geen ernstige risico’s gezien’ Laurent Sorber, InvestSuite

Toen Het Nieuwsblad vorig jaar op zoek ging naar een beursexpert die een jaar lang wilde wedijveren met AI-software, vond de krant haast niemand die de handschoen wou opnemen. Alleen Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen, durfde het aan. Zit schrik van AI-roboadviseurs zoals die van InvestSuite er goed in?

BART VANHAEREN. “Ik vind dat verrassend. Ik zou het wel durven op te nemen tegen een automatische digitale beleggingsoplossing. Het hangt natuurlijk af van over welke periode het gaat. Een roboadviseur is er voor beleggingen op de langere termijn. Onze Robo Advisor doet het over een periode van drie jaar beter dan mensen. Roboadviseurs zullen beleggen in trackers (aandelenfondsen die zo veel mogelijk een index volgen, nvdr). Als ik zou meedoen aan zo’n wedstrijd, zou ik beleggen in twee à drie aandelen die momentum hebben, denk aan Nvidia of Microsoft vorig jaar. Het algoritme van de roboadviseur die Laurent en andere collega’s hebben gebouwd, is ontwikkeld om op de lange termijn te beleggen, én om de volatiliteit uit je portefeuille te halen. Voortdurend van hoog naar laag gaan is geen pleasant ride. Niet alleen het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaartoe.”

Hoe gebruiken uw klanten de roboadviseur?

VANHAEREN. “Onze klanten zijn retailbanken die hun klanten – de eindgebruiker – op een makkelijke en digitale manier advies willen geven. Klanten hoeven dan niet noodzakelijk naar een kantoor te gaan. Banken willen hun klanten ook op een veilige manier een hoger rendement geven dan ze nu krijgen op hun spaarboekje, maar dan op een digitale manier en zonder dat klanten zelf echt beleggers hoeven te zijn.”

Bart Vanhaeren en Laurent Sorber van InvestSuite © Franky Verdickt

U werkt van bij de oprichting in 2018 heel internationaal. Waar bevinden uw klanten zich zoal?

VANHAEREN. “Onze klanten zitten vooral in Europa en in het Midden-Oosten. We hebben de eerste roboadviseur van het Midden-Oosten gelanceerd, bij Commercial Bank of Dubai. We werken ook samen met een van de grootste islamitische banken ter wereld (Al Rajhi Bank, nvdr), die al onze producten afneemt. Ze heeft onze roboadviseur geïntegreerd in haar bankapp. Zo kunnen klanten eenvoudig een deel van hun spaargeld op een veilige manier beleggen. In Europa is dat nog bij weinig bankapps geïntegreerd. In België kennen we de meeste banken en privébanken. Met een aantal ervan werken we samen. We werken ook samen met banken in Zwitserland en Denemarken, en we hebben een project opgestart bij een grote spaarbank in Noorwegen en in het Verenigd Koninkrijk. We hebben ook een aantal mooie partnerships, zoals die met de vermogensbeheerder Franklin Templeton.”

Iets meer dan een jaar geleden leerde de wereld AI-taalmodellen als ChatGPT kennen. Wat heeft die evolutie in gang gezet bij InvestSuite?

LAURENT SORBER. “Van bij de start hebben we artificiële intelligentie ingebouwd in onze suite van producten voor financiële instellingen, waarbij we de AI gebruiken om cognitieve taken te automatiseren. Er is een onderscheid tussen de types AI die we in onze producten verwerken. Het product waar Bart het over had, de Robo Advisor, is een voorbeeld van declaratieve AI, die de taak van de vermogensbeheerder automatiseert. Met die declaratieve AI (weten wat iets is, nvdr), zijn we begonnen. Vandaar zijn we geëvolueerd naar machine learning: de AI leert aan de hand van voorbeelden een bepaald gedrag aan. Bij StoryTeller gebruiken we machine learning bijvoorbeeld om relevante nieuwsartikels te selecteren om met verhaal iemands portefeuille te ondersteunen, en bij de Self Investor om de juiste logo’s te plaatsen bij het aandeel waarin iemand investeert.”

‘Onze investeerders hebben ons lang verweten dat we niet concentreerden op één product of één land, maar als we dat hadden gedaan, dan waren we nu failliet geweest’ Bart Vanhaeren, InvestSuite

En nu komt dus generatieve AI erbij.

SORBER. “Ja, de technologie van ChatGPT is gebaseerd op Large Language Models of LLM’s. Dat zijn grote taalmodellen, die een grote meerwaarde betekenen voor onze producten. Wij gebruiken zulke taalmodellen bijvoorbeeld voor onze StoryTeller, zodat die zelf tekst kan genereren. Belangrijk is wel dat we dat niet live doen. De tekst die wordt gegenereerd, laten we eerst verifiëren door mensen. Wij – en de banken – willen niet dat ongeverifieerde tekst ongefilterd en rechtstreeks naar eindgebruikers gaat.”

VANHAEREN. “Dat is belangrijk voor compliance, om in orde te zijn met de wettelijke regels. Een tweede reden is dat taalmodellen nog niet in staat zijn mooie teksten te maken. De kwaliteit is minder goed dan wanneer mensen die teksten maken. Ook de vertalingen zijn nog niet oké. Wij geloven niet in machine beats human (software verslaat de mens, nvdr), maar wel in man plus machine beats machine (de mens plus software verslaat de machine, nvdr).

“Daarnaast gebruiken we ook om efficiënter te werken in ons bedrijf. Onze medewerkers mogen elkaar bijvoorbeeld niet mailen, het hele bedrijf draait op Slack en Google. We hebben bijvoorbeeld een taalmodel getraind met de informatie van ons salesteam, die daarop staat.”

Bart Vanhaeren en Laurent Sorber van InvestSuite © Franky Verdickt

Hoever kunnen we gaan met de steeds beter wordende taalmodellen?

SORBER. “Het is geen geheim dat grote techbedrijven als Google DeepMind, OpenAI, Meta, maar ook X (het vroegere Twitter, nvdr) of Tesla Artificial Generative Intelligence of AGI aan het ontwikkelen zijn. De huidige taalmodellen, ook ChatGPT, zijn eigenlijk de voorlopers van waar bedrijven met die AGI naartoe willen. Wat AGI is, kan ik misschien uitleggen met behulp van een T-profiel. Het streepje in de breedte van de T geeft aan hoe breed je kennis over veel domeinen heen is. Het verticale streepje gaat over hoe diep je kennis is, hoe sterk je bent in één bepaald domein. Bart heeft bijvoorbeeld veel kennis over financiën, ChatGPT zal hem vandaag op dat gebied niet kunnen verslaan. Als je nu het T-profiel van een taalmodel vergelijkt met dat van een mens, dan zie je dat het brede streepje bij taalmodellen veel breder is dan bij een mens. Zo’n taalmodel heeft het hele internet gelezen, daar slaagt een mens zelfs in een heel leven niet in. Het doel met AGI is ervoor te zorgen dat taalmodellen ook met de diepte van hun kennis op minstens hetzelfde niveau als de mens komen. Wanneer dat gebeurt, zal je nog veel meer taken kunnen doorsluizen naar AI.”

Wat moet ik me daarbij voorstellen?

SORBER. “Mensen hebben vandaag een heel erg sturende rol wanneer we taalmodellen als ChatGPT gebruiken. We geven een opdracht of stellen een vraag, en er komt iets uit. Daarna zeggen we of dat goed of slecht is, en wat eraan moet veranderen. Wij moeten er zo voor zorgen dat het model telkens een volgende stap kan doen om een taak uit te voeren. Bij AGI zal het taalmodel die stappen autonoom kunnen doen. Dan hoeft het taalmodel enkel bij ons langs te komen om toestemming te vragen om toegang te krijgen tot bepaalde documenten en software die het nodig heeft voor de taak.”

‘Diversiteit gaat vaak over gender of etnische afkomst. Die zijn natuurlijk heel belangrijk, maar we mogen ook de diversiteit van skills niet vergeten’ Bart Vanhaeren, InvestSuite

VANHAEREN. “Stel dat je de biografie van een bedrijf of product moet schrijven – iets waar wij mee bezig zijn. Mensen zullen dat op een veel creatievere, aangenamer manier doen dan ChatGPT. De vraag is hoe je financiële kennis combineert met de creatieve expertise van bijvoorbeeld journalisten. Hoe voeg je creativiteit toe aan wat nu al mogelijk is met taalmodellen? Wij zijn fans van bedrijven als Pixar en Disney, net omdat ze zo sterk zijn in het combineren van creativiteit en technologie. De derde component die wij daar dan met InvestSuite aan willen toevoegen, is kennis over economie en beleggen.”

Vandaar uw verwijzing in een eerder gesprek naar Bauhaus, de kunstopleiding in het Duitsland van het interbellum, die bekend stond om de kruisbestuiving van verschillende disciplines?

VANHAEREN. “Dat klopt. Wij hebben een wiskundig ingenieur als Laurent, we hebben bankiers als ik, we hebben mensen die van designbureaus komen. Bij diversiteit gaat het vaak over gender of etnische afkomst. Die zijn natuurlijk heel belangrijk, maar we mogen ook de diversiteit van skills niet vergeten. Wanneer wij ons bij potentiële klanten gaan voorstellen, vragen ze ons door de dingen die we tonen soms echt waar wij in godsnaam vandaan komen. We hebben nu zelfs een podcastversie van StoryTeller, die enorm aanslaat in de Verenigde Staten en Azië. Voice wordt belangrijk. Ik geloof heel sterk in dat soort dingen.”

De meningen over AI verschillen. Het ene kamp vindt dat de evolutie te snel gaat en wil vertragen, om te garanderen dat de technologie veilig blijft voor mensen. Het andere vindt dat de technologie niet snel genoeg kan evolueren. Wat vindt u?

SORBER. “Ik zit veeleer in het midden. Ik vind niet dat we moeten vertragen. ChatGPT is nu een jaar uit. Er zijn dingen gebeurd die niet honderd procent zijn zoals het zou moeten, maar we hebben geen ernstige risico’s gezien. Ik vind ook niet dat we moeten versnellen. We zitten op een redelijk goede koers.”

Het consultancybedrijf Deloitte nam InvestSuite in 2023 op in Deloitte Fast50, zijn jaarlijkse ranglijst van de snelstgroeiende vijftig Belgische techbedrijven.

VANHAEREN. “Dat was heel fijn. Ik was verbaasd dat we negende stonden (met een groei van 1.187 procent, de omzet geeft het bedrijf niet vrij, nvdr), want Fast50 meet over een periode van vier jaar. Veel andere scale-ups in die lijst zetten alles op één product. Wij hebben in het begin gekozen voor een suite van producten. Onze investeerders hebben ons lang verweten dat we niet concentreerden op één product of één land, maar als we dat hadden gedaan, dan waren we nu failliet geweest. De bedrijven in onze sector die maar één product hadden, zoals de roboadviseurs voor bedrijven, zijn gestopt of overgenomen.”

Bart Vanhaeren en Laurent Sorber van InvestSuite © Franky Verdickt

U werkt nu met zowat vijftig mensen. Hoe groot kunt u worden?

VANHAEREN. “Ik denk dat we nog wat kunnen uitbreiden, naar 75 of 100 mensen, maar het is niet onze ambitie te groeien tot 200 mensen. Het is de verdienste van ons techteam dat onze producten zo ontwikkeld zijn, dat we geen 200 mensen nodig hebben om er service bij te leveren.”

Dat team zit wel heel internationaal verspreid, ook omdat er vanuit verschillende landen aan u getrokken wordt. Naast een Belgisch bedrijf, hebt u ook een Deens bedrijf en maakt u deel uit van de Deense fintechscene.

VANHAEREN. “Het grootste team zit in België, in Leuven, vlak bij de universiteit (belangrijk voor de rekrutering, nvdr). Daar zijn we heel trots op. We hebben ook een sterk team van softwareontwikkelaars in Roemenië. Dat zijn onze twee kernteams. We hebben telkens één persoon in Boston, Londen, Amsterdam en er komt ook iemand in Singapore of Hongkong. We hebben dan ook nog wat losse softwareontwikkelaars die verspreid zitten. We hebben een juridische entiteit in Zwitserland, in Luxemburg en in Denemarken. In de VS zijn we een juridische entiteit aan het oprichten, en op termijn doen we dat ook in Singapore en Dubai. Als je in Zwitserland bijvoorbeeld zo’n juridische entiteit opricht, krijg je aanzienlijke subsidies. Ook in Amerika gaat het om veel subsidies. Maar ook in België doet de overheid veel, onder meer via Flanders Investment & Trade en Vlaio.”

Het jaar is net begonnen, wat mag ik u toewensen voor 2024?

SORBER. “Ik kijk heel erg uit naar StoryTeller. Je voelt dat we op de rand van de doorbraak staan. Dat kan heel mooi worden.”

VANHAEREN. “Dat zou inderdaad transformationeel kunnen zijn voor het bedrijf. De eerste klanten voor StoryTeller hebben we in Europa en het Midden-Oosten, en we voelen dat er nu ineens heel grote klanten zitten aan te komen. We doen nu ook stappen vooruit in Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika. Een doorbraak in Amerika zou heel mooi zijn.”

Bio Laurent Sorber

1987: Geboren in Wilrijk, woont in Tremelo

2014: Doctoraat summa cum laude in de wiskundige ingenieurstechnieken (KU Leuven), begint als datawetenschapper bij KBC Groep

2016: Zelfstandige AI-consultant

2018: Medeoprichter en CTO van de AI-start-ups Radix en InvestSuite Bio Bart Vanhaeren

1968: Geboren in Leuven, woont in Heverlee

1991: Master burgerlijk ingenieur scheikunde (KU Leuven)

1993: Begint als managementconsultant bij Arthur D. Little, werkt later bij Levi Strauss en GE Capital

1999: Begint bij KBC en klimt snel op tot leidinggevende functies

2001: Master financiële economie (KU Leuven)

2012: Bestuurder KBC Securities en CEO Bolero

2014: Medeoprichter Bolero Crowdfunding

2017: Auteur van boek Get Up Start Up (Die Keure)

2018: Medeoprichter InvestSuite

