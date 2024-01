Samsung lanceerde woensdag de Galaxy S24, zijn laatste paradepaardje met ‘Galaxy AI’. De nieuwe telefoons hebben enkele slimme functies, de ene al vernieuwender dan de andere. Maar het “nieuwe tijdperk van mobiele artificiële intelligentie”, waar Samsung over spreekt, laat op zich wachten. Toch is mobiele AI de heilige graal voor zowel fabrikanten als gebruikers.

De Samsung Galaxy S24 is gelanceerd, de krachtigste nieuwe smartphone van de grootste smartphonefabrikant ter wereld. Al lang voor de lancering teasede Samsung de nieuwe functies met artificiële intelligentie (AI) op sociale media, met opschriften als: ‘Galaxy AI is coming‘. Sinds 2023 leeft de hype rond AI en ChatGPT. De Galaxy S24-toestellen moesten tonen wat AI waard kan zijn op mobiele systemen.

Als ChatGPT dient als een referentie, dan voelt Galaxy AI eerder als een marketingverhaal. Het valt op dat Samsung uitpakt met functies die veelal voortbouwen op bestaande technologie, met name die van Google. Dat is de techgigant die het Android-besturingssysteem ontwikkelt en de Pixel-smartphones verkoopt.

Evolutie, geen revolutie

Toegegeven, sommige software-aspecten van de S24 spreken tot de verbeelding. Telefoneren met iemand die een andere taal spreekt en tijdens het bellen ondertitels lezen, bestempelt Samsung op zijn lanceringsevenement als het doorbreken van taalbarrières. Maar in werkelijkheid is het een toepassing van Googles Live Translate, dat al meer dan twee jaar bestaat in Googles smartphones.

Chat assist helpt dan weer om tijdens het typen van een bericht hele zinnen door een algoritme te laten voorspellen, maar wat Samsung niet vermeldt, is dat het vergelijkbare smart reply al veel langer in de Gmail-app zit. Circle to search maakt het dan weer mogelijk elk onderdeel van het scherm te omcirkelen en relevante zoekresultaten te krijgen. Ziet u een handtas in een magazine dat u digitaal leest, dan krijgt u onder meer shoppingresultaten te zien. Dat is vooral een nieuwe en handigere verpakking van Google Lens, dat sinds 2017 bestaat.

Productiviteitswinst

Is de AI-smartphone dan echt een gimmick? Een mooi verkooppraatje van fabrikanten, zonder dat hij een wezenlijk verschil brengt? Dat is vandaag nog het geval, maar de echte doorbraak van mobiele AI is wel degelijk onderweg. Techwebsites als The Verge speculeerden voor de Galaxy S24-lancering dat de nieuwe telefoons een stuk productiever zouden worden. Wilt u bijvoorbeeld een e-mail opstellen om een afspraak te maken bij uw bank? Net zoals in ChatGPT krijgt u dan een tekstsjabloon gepresenteerd dat u veel tijd bespaart.

Maar AI op smartphones kan veel meer zijn dan een kopie van de technologie van OpenAI. Het zou de volledige controle kunnen overnemen over apps om gebruikers tijd te besparen. In plaats van dat u door de menu’s van de NMBS-app scrollt in de hoop een route te berekenen tussen Leuven en Brussel-Zuid, bespaart artificiële intelligentie u dat werk door de app achter de schermen te raadplegen en de routes in een handig overzicht weer te geven. Bedenk zulke mogelijkheden in bijna al uw apps en voor complexe toepassingen, en we spreken over een enorme productiviteitswinst.

Google Bard

Zo’n automatisatie op basis van een contextuele verwerking van informatie, is minder ver verwijderd dan we denken. Maar die innovatie mogen we eerder verwachten van Apple of Google, de bedrijven die de belangrijkste software van smartphones ontwikkelen, respectievelijk iOS en Android.

De interface van Assistant with Bard krijgt een spraak- en toetsenbordinvoer, vergelijkbaar met ChatGPT. © Google

Het is bekend dat Google zijn oude spraakassistent, de Google Assistent, wil bijwerken met de technologie achter Bard. Dat is zijn alternatief voor ChatGPT. Zodra die update er is, is dat een eerste stap richting een ‘AI-smartphone’ die naam waardig.

Slimmere Siri

Maar wat met Apple? De maker van iPhones is een stuk minder luid in zijn communicatie rond artificiële intelligentie dan andere topbedrijven als Microsoft, Google en Meta. Dat wil nog niet zeggen dat het niet werkt aan een intelligentieboost voor zijn Siri-assistent. Dat merkte ook techondernemer en auteur Peter Hinssen op in een recent interview met Trends.

“Apple is het bedrijf dat de meeste AI-gerelateerde overnames deed in de voorbije maanden. Hoewel het nu misschien eerder stil is rond concurrenten voor ChatGPT of Google Bard, kan Apple weleens met een verrassing komen. Google is veel mondiger met zijn concepten en demo’s, maar die krijgen daarna vaak een minder spectaculair vervolg dan verhoopt. Apple levert in één klap een nieuw product of dienst af. Siri, dat nu wat oubollig aanvoelt, kan zomaar ineens een stuk intelligenter worden. Dat lijkt een logische stap.”

Samsungs achilleshiel

Waarom is het voor andere smartphonemerken, zoals Samsung, veel moeilijker met een ingrijpende AI-toepassing uit te pakken? Omdat Samsung in de eerste plaats een softwarelaag ontwikkelt boven op Android. Het is daarom deels afhankelijk van de mogelijkheden die al in het besturingssysteem zijn gebouwd. Dat is een grote beperking voor de ontwikkeling van een radicaal nieuwe manier om smartphones te bedienen. Dat verklaart waarom het bedrijf zo nauw met Google samenwerkt, in een poging dat nadeel ten opzichte van zijn grootste concurrent, Apple, zo veel mogelijk te beperken.

Apple en Google staan voor de grootste uitdaging sinds de doorbraak van artificiële intelligentie. Waar iOS en Android in de loop der jaren steeds meer een eenheidsworst zijn geworden, kan een van de twee besturingssystemen het andere weer echt de loef afsteken. De vraag is natuurlijk: voor hoelang?



