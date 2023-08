Onderzoek: ‘4 procent minder economische groei verwacht na renteverhogingen ECB’

In de komende jaren wordt de economische groei in de Europese Unie beperkt door de renteverhogingen van de ECB. Onderzoekers van Bloomberg berekenen een schade van 4 procent voor de economische groei. Door strengere Europese beleidsregels kunnen de gevolgen nog groter zijn.

Met een beleidsrente die in september mogelijk tot 4 procent wordt verhoogd, zal de Europese Centrale Bank (ECB) een rem zetten op de groei in de eurozone. Dat is de conclusie van een onderzoek van Bloomberg. In de komende twee jaar zal die hogere rente een impact van 4 procent hebben op de groei van het bruto binnenlands product. Als de Europese Unie straks ook zoals gepland de overheidsuitgaven beperkt, zal de schade meer aanleunen richting 5 procent.

Na jaren van budgettaire flexibiliteit, waarin EU-landen te maken kregen met de coronacrisis en hoge energieprijzen, wil Europa in 2024 de touwtjes strakker in handen nemen. Onder meer Duitsland is een grote voorstander van een strenger monetair beleid, terwijl Frankrijk en Zuid-Europese landen iets meer flexibiliteit willen. Volgens Bloomberg zal uitgerekend de combinatie van die beperkte overheidsuitgaven en de hoge rente ertoe leiden dat de economie in de eurozone een minder gunstige koers opgaat dan in de Verenigde Staten.

Januari 2024

“Het gevaar is dat de hogere rentetarieven de economie net zo hard raken als modellen voorspellen”, zegt Jamie Rush van Bloomberg Economics. “Overheden die ondertussen met een hogere schuldenlast en met strengere beleidsregels te maken hebben, zijn dan niet meer in staat de stabiliserende rol te vervullen die we intussen gewend zijn geraakt.”

Formeel laat de ECB verstaan dat het de huidige beleidsrente voor een lange termijn wil aanhouden, maar als we in de komende maanden steeds meer de gevolgen daarvan ervaren, zal die houding moeilijker zijn om vol te houden. In januari 2024 zijn we achttien maanden na de eerste renteverhoging. Op dat moment zal de impact op de Europese economie duidelijk worden. Januari is ook de maand dat de strengere begrotingsregels moeten ingaan en dat ons land de nieuwe voorzitter wordt van de Raad van de Europese Unie.

