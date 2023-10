De olieprijzen zijn maandag gestegen met meer dan 5 procent nadat de Palestijnse radicaal-islamitische beweging Hamas afgelopen weekend een offensief tegen Israël heeft gelanceerd. Het geweld wekt bezorgdheid over de gevolgen voor de voorraden in de olierijke regio.

De prijs voor een vat olie van de Noordzeesoort Brent steeg tijdens de vroege handel 4,7 procent tot 86,65 dollar. Een vat Amerikaanse WTI-olie werd 4,5 procent duurder en kost 88,39 dollar. Ook de prijs van gas ging al de hoogte in.

De gebeurtenissen in Israël vormen geen onmiddellijke bedreiging voor de olieaanvoer, zegt Bloomberg, maar er bestaat een risico dat het conflict uitmondt in een proxyoorlog, waarbij de Verenigde Staten en Iran betrokken raken.

Iraanse zeestraat

Er verschenen dit weekend berichten dat er een link zou zijn tussen de aanslagen van Hamas en Iran. Elke vergeldingsactie tegen Teheran kan de doorgang van schepen door de Straat van Hormuz in gevaar brengen. Dat is een cruciale doorgang, die Iran eerder heeft gedreigd te sluiten.

De aanvallen komen na maanden van verminderde spanningen tussen Washington en Teheran, waarbij de uitvoer van ruwe olie uit Iran steeg naar het hoogste niveau in vijf jaar, met stille goedkeuring van Amerika. In een extreem scenario zou Iran kunnen terugslaan en de Straat van Hormuz kunnen aanvallen, mocht de islamitische republiek zich in het nauw gedreven voelen. De waterweg is essentieel voor de beweging van bijna 17 miljoen vaten ruwe olie en condensaat per dag.

Optimisme omgeslagen

Afgelopen week was er nog optimisme ontstaan nadat Rusland bekend had gemaakt dat er een einde komt aan zijn verbod op de export van diesel. Als gevolg was de maximumprijs aan de pomp gedaald met bijna 10 cent.

De oorlog tussen Israël en Hamas doet de verwachtingen dalen dat Saudi-Arabië zijn beperkingen van 1 miljoen vaten per dag zal verminderen of opheffen.

