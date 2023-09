OPEC+ wil olieproductie blijven beperken: meerdere factoren wijzen op hogere prijs

Eind vorige week stabiliseerde de olieprijs nadat ze was gestegen tot het hoogste punt sinds november 2022. De OPEC+ zal naar alle verwachting de productie tot en met oktober verder verminderen. Er zijn daarnaast nog factoren die een hogere prijs in de hand werken.

De voorbije week steeg de prijs van ruwe olie tot 85 dollar per vat om tegen het einde van de week te stabiliseren. Toch lijkt het erop dat de prijsstijgingen nog niet voorbij zijn, tenminste als het van de OPEC+ afhangt, de organisatie van olieproducerende landen. Na een zwakke olieprijs in de eerste helft van het jaar, hebben de landen de prijs succesvol gestimuleerd door de productie van olie te verminderen.

Rusland heeft al aangekondigd dat het de exportbeperkingen zal verlengen. Meer details over de productieverminderingen zullen in de komende dagen worden vrijgegeven. Van Saudi-Arabië, dat samen met Moskou de toon zet in de OPEC+-alliantie, wordt algemeen verwacht dat het dezelfde koers volgt. Het zal de productie vrijwillig blijven beperkingen tot oktober.

Prijsstijging verwacht

Daarnaast zijn er volgens Bloomberg nog meer factoren die wijzen op een hogere prijs voor olie in de komende weken en maanden. Als eerste verwachten analisten dat de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, aan het einde is gekomen van zijn reeks renteverhogingen.

Een tweede argument dat wijst richting een hogere prijs, is de economische situatie in China. De groei verloopt er trager dan verwacht, maar het land is vorige week begonnen met nieuwe maatregelen om de economische groei te stimuleren. Als die impact hebben, kan de vraag naar olie toenemen.

Lees ook: