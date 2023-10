Rusland heft dieselverbod op: prijs zakt zaterdag fors lager

Rusland hervat de export van diesel over zee. Sinds 21 september had het een volledig verbod op leveringen ingevoerd, wat de dieselprijs de hoogte injoeg. Het land heeft een manier gevonden om zijn brandstoftekorten op te vangen, weet Bloomberg. De prijs van diesel duikt daarom fors lager.

De export van diesel is weer toegestaan, op voorwaarde dat de brandstof via pijpleidingen aan de havens van het land wordt geleverd. Zo wordt de opheffing van het verbod omschreven op het Telegram-account van de Russische regering. Het vervoer van brandstof via pijpleidingen is ook verantwoordelijk voor de grootste exportvolumes. Het gaat om 90 procent van de uitvoer van voor het verbod, ofwel 630.000 vaten per dag.

De prijs van diesel (B7) gaat morgen/zaterdag fors lager en duikt zo opnieuw onder de kaap van 2 euro. De maximumprijs van de brandstof zakt aan de pomp met 9,3 cent tot 1,928 euro, meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. De stookolieprijs daalt onder de grens van 1 euro. De dieselprijs komt opnieuw op het prijsniveau van de eerste dagen van september, toen de brandstof nog een eurocent lager noteerde.

Russische problemen

Enkele weken geleden heeft Rusland het dieselverbod in het leven geroepen als een snelle oplossing voor een binnenlands probleem. De brandstofprijzen waren namelijk sterk gestegen, wat de inflatie in het land aanwakkerde. Die prijsstijging had te maken met tekorten, maar ook met een inschattingsfout van de Russische regering. Het land subsidieerde al langer raffinaderijen om zo het verschil terug te betalen tussen binnenlandse en buitenlandse tarieven voor olie. Rusland had sinds vorige maand het bedrag van die subsidiëring gehalveerd als een besparingsmaatregel vanwege de stijgende kosten van de oorlog in Oekraïne, maar dat werkte de stijgende binnenlandse prijzen nog meer in de hand.

Inmiddels heeft Rusland het oorspronkelijke subsidiebedrag hersteld en het land heeft zijn bedrijven nieuwe regels opgelegd, die tekorten in eigen land moeten voorkomen. Producenten moeten minstens 50 procent van hun dieselproductie voor Russisch gebruik houden.

Rusland en Saudi-Arabië beperkten al eerder de productie van ruwe aardolie, wat in combinatie met het Russisch exportverbod leidde tot hogere brandstofprijzen wereldwijd. Het was voor experts een tijdje koffiedik kijken hoelang Rusland het exportverbod zou handhaven, maar verklaringen van de Russische regering over het einde van het verbod deden de prijs al enkele dagen zakken.

