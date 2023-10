Gasprijs omhoog na nieuw lek en stijgende olieprijs

De Europese gasprijs gaat maandag ruim 6 procent hoger, nadat mogelijk een lek is ontstaan in een gaspijpleiding in de Baltische Zee.

In een onderzeese leiding tussen Finland en Estland trad zaterdagnacht drukverlies op, wat kan duiden op een lek. De reden is onduidelijk. Beide landen gaan onderzoeken wat precies aan de hand is. De leiding is in afwachting afgesloten.

Het incident toont de kwetsbaarheid aan van de Europese gasinfrastructuur. In september vorig jaar nog werd de aardgaspijpleiding Nord Stream lek geslagen door verscheidene explosies.

De gasprijs gaat ook hoger in het zog van de olieprijs, die opveert als gevolg van het escalerend conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt noteert aardgas aan meer dan 40 euro per megawattuur, ruim 6 procent hoger dan vrijdag. De voorbije weken bleef de gasprijs relatief laag door een samenloop van gunstige omstandigheden.