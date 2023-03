De Saudi die Credit Suisse deed kapseizen, moet opstappen

De voorzitter van Saudi National Bank (SNB), de Saudische hoofdaandeelhouder van Credit Suisse, is opgestapt. Nadat Ammar Al Kudairy had uitgesloten dat zijn bank met nog meer steun over de brug zou komen, kreeg de al zwalpende Zwitserse bank het enorm zwaar te verduren op de markten.

Vertrouwen komt te voet, maar vertrekt te paard. Het is een observatie die geldt voor de markten (al zeker voor de financiële) en die Ammar Al Kudairy nu ongetwijfeld ook bekend is. Het spraakmakende Bloomberg TV-interview met de man, waarin hij beklemtoonde dat een verse kapitaalinjectie in het op de dool zijnde Credit Suisse “absoluut niet” zou gebeuren, wordt intussen gezien als dé olie op het vuur van de bankencommotie.

Ervaren bankier

Saudi National Bank, voor 37 procent in handen van het Saudische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund, had vorig jaar een belang van 9,9 procent (omgerekend 1,4 miljard euro) in Credit Suisse gekocht.

Al Khudairy sloot meer financiële steun voor het Zwitserse bankicoon uit omdat de aankoop van meer aandelen het SNB-belang boven de 10 procent zou hebben getild. Hierdoor zouden de Saudi’s volgens de bankvoorzitter blootgesteld geweest zijn aan allerlei “nieuwe regels”, waar ze hoegenaamd niet in geïnteresseerd waren.

Al Khudairy geldt als een ervaren bankier die vroeger voorzitter was van de Saudi-Arabische buitenposten van de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Hij stapt officieel op “om persoonlijke redenen”, zo verklaarde SNB. Zijn vertrek is echter “logisch”, stelt financieel econoom Tom Simonts (KBC). “Dat was een domme uitspraak en hij moet nu op de blaren zitten.” Hij wordt vervangen door Saeed Mohammed Al Ghamdi, de CEO van SNB is.

Spotlights op Saudi’s

Topmensen uit de regio stelden tegenover de Britse krant Financial Times (FT) dat Al Khudairy met zijn uitspraken op negatieve wijze de aandacht had gevestigd op SNB en de bredere economische agenda van Saudi-Arabië.

Het Public Investment Fund, de hoofdaandeelhouder van SNB, is het speerpunt van het hervormingsprogramma van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat fonds van 500 miljard dollar moet de groene transitie in Saudi-Arabië versnellen. Met het geld moet worden overgeschakeld van olie op groene waterstof en moet er een futuristische stad met een duurzaam openbaar vervoer-beleid uit de grond worden gestampt.

“Het was geen goed idee om midden in een bankencrisis op tv te komen”, liet een bankier uit Dubai optekenen door de FT.

De impact van de opmerkingen van Al Khudairy op Credit Suisses aandelenkoers weerspiegelt niettemin de groeiende financiële vuurkracht van Saudi-Arabië.

Eerder had Al Khudairy de investering in Credit Suisse omschreven als een “manifestatie van het nieuwe Saudi-Arabië”, hoewel hij eraan toevoegde dat SNB zich zou richten op groei in het Midden-Oosten in plaats van meer overnames in Europa. “Dit is de eerste keer dat een Saudische bankvoorzitter zich op de wereldmarkten begeeft”, liet een door de FT geciteerde analist uit de regio zich ontvallen.

