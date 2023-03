Europese bankaandelen krijgen stevige klap door Credit Suisse: ‘Zwitserse Nationale Bank moet nu ingrijpen’

In Europa staan de bankaandelen woensdag weer onder druk op de beurzen. Het aandeel van Credit Suisse kreeg zelfs een klap van 25 procent nadat zijn Saudische grootaandeelhouder had uitgesloten dat het met meer steun over de brug zou komen. Het aandeel noteerde iets voor de middag op een absoluut dieptepunt van 1,728 Zwitserse frank.

Credit Suisse raakte de voorbije jaren al erg verzwakt door schandalen. De Zwitserse grootbank werkt aan een herstructureringsplan waarbij de investeringstak zou worden afgesplitst, om in de toekomst te focussen op vermogensbankieren. Maar dat kan het vertrouwen niet herstellen. Het aandeel zakte tot een dieptepunt en heel wat klanten halen hun geld weg. Ook de spread op de zogenoemde credit default swaps – die de kans op wanbetaling uitdrukken – staat ongezien hoog.

Woensdag liet de Saudische Nationale Bank, die vorig jaar de grootste aandeelhouder is geworden van Credit Suisse, verstaan dat ze niet van plan is met extra steun over de brug te komen, mocht de Zwitserse bank extra liquiditeit nodig hebben, “om regulatoire en statutaire redenen”. In oktober haalde Credit Suisse nog 4 miljard euro op.

Gevolgen voor Europese banken

In het zog van de zorgen om Credit Suisse, boven op het failliet van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, gaan ook andere bankaandelen woensdag lager. In Frankrijk verloor het aandeel van BNP Paribas meer dan 9,4 procent. De Belgische overheid is een belangrijke aandeelhouder van de Franse bank. KBC stond woensdagmiddag meer dan 5 procent in het rood, ING meer dan 6 procent. Ook maandag waren de bankaandelen al flink gezakt, dinsdag volgde een gedeeltelijk herstel.

“Het centrale woord is hier ‘besmettingsgevaar'”, zegt Tom Simonts, senior financial economist bij KBC, aan Trends. “Credit Suisse is een global systemically important bank. Er moet dus worden ingegrepen om verdere besmetting bij andere bankaandelen tegen te gaan. Het lijkt me vanzelfsprekend dat de Zwitserse Nationale Bank op korte termijn zal ingrijpen. Daar zullen we waarschijnlijk snel meer over horen. In de hele bankensector zie je een herwaardering. Er is een hoog balansrisico. De ratio tussen de waarde van de leningen die openstaan en het deposito is daarin belangrijk. De banken die het het slechtste doen, kunnen het moeilijk krijgen.”

‘Het ingrijpen van de Zwitserse Nationale Bank zal belangrijk zijn, want op dit moment moet vooral de kalmte terugkeren’ Tom Simonts, senior financial economist bij KBC

Geen parallel met SVB

Nu is het vooral wachten op een reactie van de Zwitserse Nationale Bank, benadrukt Simons. “Het ingrijpen van de Zwitserse Nationale Bank zal belangrijk zijn, want op dit moment moet vooral de kalmte terugkeren, zodat niet iedereen zijn deposito gaat opnemen, om het bijvoorbeeld te versluizen naar een andere bank. Dit is het resultaat van een perfecte storm van gebeurtenissen, maar toch is de situatie gelukkig helemaal anders dan in 2008, toen er effectief een reden tot bezorgdheid was.”

Vorige week was er nog het failliet van Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten, waar een ingreep van de Fed de depositohouders heeft beschermd. Simonts stelt vast dat er in de situatie van Credit Suisse geen parallel kan worden gevonden met de problemen rond Silicon Valley Bank (SVB). “Bij SVB was er een mismatch tussen langetermijnbeleggen en de liquiditeit op de korte termijn. Dat zien we niet bij Credit Suisse. Er is veel meer liquiditeit in de Europese markten, anders dan in de Verenigde Staten. Het belangrijkste is dat de regulators daardoor nog veel makkelijker kunnen ingrijpen om de druk te verminderen.”

Regels van regulators

Ulrich Körner, de CEO van Credit Suisse, beweerde dinsdag nog in een reactie bij Bloomberg dat de bank wel degelijk in een sterke financiële positie zit door een hoge liquiditeitsratio van 150 procent. Het bedrijf zou nog steeds op schema zitten met zijn hervormingsplan, maar een dag later kreeg het aandeel toch een flinke tik te verwerken. De Saudische Nationale Bank kocht eind vorig jaar 9,9 procent van de aandelen van Credit Suisse, goed voor 1,4 miljard Zwitserse Frank, ofwel 1,43 miljard euro.

De afgelopen maanden ging voor de Saudische Nationale Bank al 500 miljoen Zwitserse Frank in rook op aan het aandeel. De Saudiërs willen hun positie in Credit Suisse niet vergroten, ook al staat de nationale bank achter het nieuwe bestuur van Credit Suisse. “Als ons belang boven 10 procent reikt, dan treden er nieuwe regels in werking, zij het bij de Saudische, de Zwitserse of de Europese regulator”, legt topman Ammar Al Khudairy uit aan Bloomberg. “We willen niet terechtkomen in een nieuwe structuur van regels. Ik kan nog vijf andere redenen opnoemen, maar één ervan is dat we een glazen plafond hebben bereikt.” Simonts begrijpt die denkwijze. “Zij mogen niet zomaar meer investeren, want dat gaat in tegen regels van regulators. Als daar wijzigingen moeten gebeuren, spreken we over een plan van maanden. Maar er is op korte termijn een reactie nodig.”