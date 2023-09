Het eiland Anguilla in de Caraïben, iets ten oosten van Puerto Rico, gaat dit jaar 30 miljoen dollar verdienen aan zijn erg begeerde internetdomein. ‘.ai’. Dat zou bijna 10 procent betekenen van zijn bbp.

Op een wereldkaart ziet u het nauwelijks liggen. Maar het eiland Anguilla, met zijn 91 vierkante meter en 15.700 inwoners, mag zich een van de winnaars noemen van de populariteit rond artificiële intelligentie (AI). Het eiland is de trotse eigenaar van de domeinnaam ‘.ai’ en verdient daarom geld aan bedrijven die hun website met het domein registreren, of jaarlijks betalen om hun website online te houden.

Op dit moment zijn er zo’n 300.000 websites geregistreerd met de domeinnaam, dat weet Bloomberg. Dit jaar zal Anguilla daarom zo’n 30 miljoen dollar verdienen aan zijn domeinnaam. Dat is bijna vier keer meer dan de 8,3 miljoen die eerder werd verhoopt. 30 miljoen is tegelijk ook bijna 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Anguilla. In 2022 bedroeg het bbp 333 miljoen dollar.

Populaire domeinnamen

Het is zeker niet de eerste keer dat een lucratieve domeinnaam een mooie som geld oplevert voor een land. Colombia heeft ook al jaren succes met zijn ‘.co’-domeinnaam, net als de eilandenstaat Tuvalu met ‘.tv’. Ook ons land heeft een begeerde domeinnaam, tenminste in de ogen van Google. Als u op YouTube een video deelt, dan maakt de videosite altijd een verkorte link naar de website ‘youtu.be’.

De populariteit rond generatieve AI is ontstaan met de lancering van de slimme chatbot ChatGPT van OpenAI. De website groeide in zijn beginmaanden sneller dat andere populaire websites als Facebook, Instagram en Netflix. De waarde van OpenAI bedraagt zo’n 90 miljard dollar. AI doet het ook goed op de beurs, want de chipmaker NVIDIA is dit jaar een grote winnaar op Wall Street.

