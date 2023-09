De hype rond artificiële intelligentie (AI) is de drijfveer waarop de beurzen hoger zijn gegaan dit jaar. De grote aandelenindexen zijn er niet per se beter van geworden. Maar een blik in de AI-toekomst schuift wel een aantal verrassende ontwikkelingen en potentiële beurswinnaars naar voren.

De Amerikaanse beursrally sinds begin dit jaar kan zo goed als volledig op het conto van de grote techbedrijven geschreven worden. Met de hype rond artificiële intelligentie (AI) hebben de aandelenkoersen van Microsoft, Apple, Google en Amazon er een mooie rit op zitten.

Concentratierisico

Een van de bijwerkingen daarvan is dat het concentratierisico van de grote Amerikaanse aandelenindexen weer wat hoger ligt. De waarde van die indexen stoelt voor een heel groot deel op de grote techbedrijven. Een recente analyse van ARK Invest, de vermogensbeheerder van de Amerikaanse tech-evangeliste Cathie Wood, toont dat nog maar eens aan.

De waarde van de Nasdaq 100, de aandelenkorf met de grootste honderd Amerikaanse technologiebedrijven, bestaat voor meer dan de helft uit zes aandelen: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta en Nvidia. Die zes aandelen hebben een even grote beurswaarde als de 94 andere in index.

77 procent van de Nasdaq 100 bestaat uit megacaps.

Diezelfde zes zijn meteen ook goed voor 26 procent van de waarde van de S&P500, de grootste 500 Amerikaanse beursbedrijven.

Dat concentratierisico is nog groter als je een opdeling maakt volgens marktkapitalisatie. Bedrijven met meer dan 100 miljard dollar beurswaarde, de zogenaamde megacaps, maken 77 procent van de Nasdaq 100 en 66 procent van de S&P500 uit.

Toegegeven, beleggers die begin dit jaar een tracker op een van die twee indexen gekocht hebben, zijn er wel bij gevaren. Zij hebben kunnen meesurfen op de oplopende waarderingen van die grote beursbedrijven. De S&P staat op +17 procent en de Nasdaq ging 42 procent hoger.

Leve de nichespelers

Maar, stelt de ARK-analyse, AI is voor die grote techbedrijven slechts een klein deel van hun activiteiten. De echt grote kansen liggen bij bedrijven die heel gericht en gefocust inzetten op specifieke AI-activiteiten.

Een blik op de koersen van enkele van die nichespelers toont meteen het verschil in rendement tegenover dat van de techgiganten.

Die hogere rendementen gaan uiteraard gepaard met hogere risico’s. De koersvolatiliteit van de niche-AI-spelers is veel groter en de kans dat ze in afzienbare tijd failliet gaan, is aanzienlijk. Beleggers die daarop inzetten, moeten extreem goed hun huiswerk doen om de sector en de relevante ontwikkelingen correct te kunnen inschatten. En net zoals het aandeel van de megacaps in de grote indexen een risico vormt, is het geen goed idee een te groot deel van je portefeuille voor die nichespelers te reserveren.

Waanzinnige groei

Voor wie denkt dat de rit van Nvidia al grotendeels gereden is, hebben de ARK-analisten nog een ontnuchterend statistiekje. Nvidia heeft vooral geprofiteerd van de toenemende vraag naar hardware en chips waar AI-software en datacenters op draaien. ARK verwacht dat de uitgaven aan dergelijke hardware tegen 2030 met meer dan 50 procent per jaar zullen groeien, van 19 miljard dollar in 2021 tot 937 miljard in 2030.

Die groei zit wel al meer dan ingebakken in de waardering van Nvidia, dat tegen meer dan 35 keer zijn omzet noteert. U leest het goed, een koers-omzetverhouding van 35, geen koers-winstverhouding.

Bovendien zal Nvidia steeds meer concurrentie krijgen van andere chipontwikkelaars en de techgiganten zelf, die ook eigen hardware bouwen, waarop ze hun AI-programma’s kunnen trainen en laten draaien.

Een deel van de beleggingskansen ligt bij die hardwareleveranciers, de verkopers van de pikhouwelen en de spades, als je de analogie met de goudmijnsector wilt maken.

Tesla zou weleens een van de winnaars van de komende AI-boom kunnen zijn.

Maar de grootste kansen liggen volgens ARK-analisten bij de AI-ontwikkelaars zelf. Voor elke dollar uitgegeven aan AI-hardware verwachten zij 21 dollar aan omzet uit de betrokken software. De keerzijde is dat het hele AI-verhaal eentje zal zijn van een select clubje bedrijven dat met alle succes gaat lopen – winner takes most – en dat het voor beleggers heel moeilijk is daar nu al die toekomstige winnaars uit te kiezen.

Tesla is verrassend genoeg een van de bedrijven die volgens de ARK-analisten zeer sterk kan profiteren van de AI-ontwikkelingen de komenden jaren. Zij verwachten heel veel van autonoom rijdende taxi’s en bijbehorende softwareplatformen. Tesla zou daar weleens als grote winnaar uit kunnen komen, klinkt het.