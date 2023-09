OpenAI is in vergevorderde gesprekken met de voormalige Apple-ontwerper Sir Jonathan Ive en Masayoshi Son van SoftBank om een onderneming op te zetten voor de bouw van de “iPhone van artificiële intelligentie”, gefinancierd met meer dan 1 miljard dollar van het Japanse conglomeraat.

Sam Altman, de CEO van OpenAI, heeft Ives bedrijf LoveFrom, dat de ontwerper oprichtte toen hij Apple in 2019 verliet, ingeschakeld om het eerste consumentenapparaat te ontwikkelen rond de technologie achter ChatGPT. Dat zeggen drie ingewijden met wie The Financial Times sprak. Eerder berichtte ook al The Information erover.

Altman en Ive hebben brainstormsessies gehouden in de studio van de ontwerper in San Francisco over hoe een nieuw consumentenproduct gebaseerd op de technologie van OpenAI eruit zou kunnen zien, aldus de bronnen. Ze hopen een meer natuurlijke en intuïtieve gebruikerservaring te creëren voor interactie met artificiële intelligentie, op dezelfde manier waarop de innovaties in touchscreentechnologie bij smartphones het grote marktpotentieel van het mobiele internet hebben ontketend. Het proces om een ontwerp of een apparaat te identificeren bevindt zich nog in een vroeg stadium met veel verschillende ideeën op tafel, stellen de bronnen.

Krachten bundelen

Masayoshi Son, de oprichter en CEO van SoftBank, is ook betrokken geweest bij sommige van de gesprekken. Het Japanse bedrijf is het moederbedrijf van de chipontwerper Arm, dat recent geld ophaalde in Wall Street. Het drietal overweegt een bedrijf te starten dat talent en technologie zou putten uit hun drie bedrijven: OpenAI, LoveFrom en Arm. SoftBank zou volgens de plannen meer dan 1 miljard dollar investeren in de onderneming.

De gesprekken worden als “serieus” beschouwd, maar er is nog geen overeenkomst bereikt, waarschuwen de bronnen van de FT. Het kan nog enkele maanden duren voordat een onderneming formeel wordt aangekondigd en daarna kan het nog jaren duren voordat een eerste hardwareproduct op de markt komt.

Next big thing

Jonathan Ive speelde een centrale rol in het ontwerp van de eerste iPhone, die in 2007 werd gelanceerd en een nieuw tijdperk van persoonlijke computertechnologie inluidde. Maar nu de smartphonemarkt een plateau heeft bereikt, denken velen in Silicon Valley na over wat het volgende grote consumentenelektronica-apparaat zou kunnen zijn.

Artificiële intelligentie lijkt voor veel techbedrijven de nieuwe heilige graal te zijn. Microsoft investeerde al meer dan 10 miljard dollar in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, dat ondertussen een geschatte waarde heeft van 90 miljard dollar. Daarnaast is ook Google op de AI-boot gesprongen en Nvidia zag op de beurs zijn waarde dit jaar sterk toenemen vanwege de populariteit van artificiële intelligentie onder beleggers.

