Nvidia overtreft de hoge verwachtingen

Eens te meer verpulverde Nvidia de meest optimistische omzet- en winstverwachtingen. De belangrijkste vraag is of het bedrijf dat groeitempo kan aanhouden en wat dat betekent voor de waardering. Sinds begin 2023 staan zeven aandelen (de Magnificent Seven) in voor nagenoeg de volledige stijging van de S&P500. In die selecte groep is Nvidia de onbetwiste ster, met een ruime verdrievoudiging van de beurskoers. Maar de S&P500 flirt met een technisch steunniveau, dat bij tegenvallende cijfers kan breken en een correctie inluiden. Daarom werd reikhalzend uitgekeken naar het kwartaalrapport van Nvidia. De Amerikaanse halfgeleidergroep ontgoochelde niet, want op zowat alle belangrijke parameters (omzet, winstmarges en vooruitzichten) scoorde ze beter dan verwacht.

In de drie maanden tot 31 juli, het tweede kwartaal van het boekjaar 2023-2024, verdubbelde de omzet op jaarbasis naar 13,5 miljard dollar, bijna 2,5 miljard dollar boven de consensusprognose. Dat was te danken aan het segment datacenter, waar de omzet (10,3 miljard) op jaarbasis met 171 procent klom. Bedrijven als Amazon, Alphabet, Microsoft en Meta moeten hun datacenters opwaarderen, om nieuwe AI-functionaliteiten te kunnen implementeren. Nvidia beschikt over de meest krachtige en geavanceerde AI-chips en profiteerde ook van een betere beschikbaarheid van onderdelen.

Ook het segment gaming deed het na een aantal minder goede kwartalen weer goed met een groei van 22 procent. De aangepaste brutomarge lag met 71,2 procent boven de verwachte 70,1 procent. Netto bleef 2,70 dollar per aandeel over, tegenover een verwachte 2,07 dollar. Nvidia mikt voor het lopende kwartaal op een omzet van 16 miljard dollar, terwijl analisten gemiddeld op slechts 12,5 miljard dollar rekenden. In de marge van het kwartaalrapport is een inkoopprogramma van 25 miljard dollar goedgekeurd.





Conclusie

Voorlopig maakt Nvidia de hoge verwachtingen meer dan waar. Tegen bijna 57 keer de verwachte winst van het lopende boekjaar en 34 keer die van 2025, noteert Nvidia met een flinke premie tegenover zowel de brede markt als de sectorgenoten. Indien de IT-budgetten bij een economische recessie weer zullen krimpen, is het weinig waarschijnlijk dat het huidige groeitempo lang kan worden aangehouden. Nvidia is een topbedrijf, maar er komen betere instapmomenten.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 460,18 dollar

Ticker: NVDA US

ISIN-code: US67066G1040

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 1136,6 miljard dollar

K/w 2022: 107

Verwachte k/w 2023: 57

Koersverschil 12 maanden: +183%

Koersverschil sinds jaarbegin: +215%

Dividendrendement: 0,1%