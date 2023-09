Kenya Electricity Generating Co., de belangrijkste elektriciteitsproducent van het Oost-Afrikaanse land, is van plan Afrika’s grootste windmolenpark te bouwen. Het zal 1.000 megawatt stroom produceren. Kenia wil dat tegen 2030 al zijn energie uit hernieuwbare bronnen komt. Het land is nu al wereldleider met 92 procent hernieuwbare energie.

Voor dat aandeel van 92 procent hernieuwbare energie rekent Kenia op bronnen als waterkrachtcentrales en geothermische energie. Maar het land gaat voor 100 procent. Een nieuw windmolenpark met een capaciteit van 1.000 megwatt moet daar mee voor helpen te zorgen. Het park komt in de noordwestelijke provincie Marsabit, in de buurt van Lake Turkana, een ander windmolenpark, met een capaciteit van 330 megawatt.

De Keniaanse president, William Ruto, staat bekend als de belangrijkste stem van Afrika als het om klimaatambities gaat. Kenya Electricity Generating Co. (KenGen) is een energiebedrijf dat deels door de staat wordt beheerd.

In de onderstaande tabel ziet u het aandeel hernieuwbare energie van Kenia vergeleken met het gemiddelde van alle Afrikaanse landen, de EU-landen, het globale gemiddelde, België en onze buurlanden. Noorwegen is in Europa het land met het grootste aandeel hernieuwbare energie in zijn energiemix.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Franse lening

KenGen wil voor 75 procent van de kosten van het nieuwe windpark een lening aangaan, weet Bloomberg. Maar de precieze kostprijs maakt het bedrijf niet bekend. De verwachte geldschieter van het project is het Franse financieel instituut voor ontwikkelingsbeleid, Agence Française de Développement (AFD). Behalve het nieuwe park met een capaciteit van 1.000 megawatt heeft KenGen plannen om nog vier andere windparken te bouwen in Kenia.

De vraag is wel hoelang Kenia het grootste windmolenpark van Afrika zal hebben. Egypte heeft plannen voor een megaproject met een capaciteit van 10 gigawatt. Als het wordt gerealiseerd, zal het zo’n 10 miljard dollar kosten.

Lees ook: