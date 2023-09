‘Schuldverlichting moet hernieuwbare energie in Afrika fors uitbreiden’

Een verregaande schuldverlichting en vermenigvuldiging van de klimaatfinanciering, door nieuwe belastingen, moet toelaten de hoeveelheid elektriciteit die op het Afrikaanse continent uit hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen 2030 bijna te verzesvoudigen. Dat staat in de slotverklaring van de eerste Afrikaanse klimaattop, die woensdag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi werd beëindigd. Die verklaring moet het potentieel van het continent voor groene groei concreet maken, zei Keniaans president en gastheer William Ruto.

“Deze verklaring zal dienen als gemeenschappelijk Afrikaans standpunt in de klimaatverandering in aanloop naar de COP28-klimaattop en daarna”, staat te lezen in de tekst. Er moet een “volledig en systemisch antwoord komen op de beginnende schuldencrisis, buiten de begane paden, om alle ontwikkelingslanden de fiscale ruimte te geven om ontwikkeling en klimaatacties te helpen financieren”.

De Afrikaanse leiders bepleiten verder om de looptijd van staatsleningen te verlengen, schulden te pauzeren wanneer een klimaatramp gebeurt en een aflossingsvrije periode van tien jaar voor rentebetalingen. Nieuwe belastingen op vervuilende activiteiten moeten gebruikt worden voor klimaatfinanciering. Deze en andere maatregelen moeten de meest kwetsbare landen in staat stellen hun klimaatbestendigheid te versterken en hun economieën te ontwikkelen.

Amper bijgedragen aan werelduitstoot

Het continent produceerde in 2022 56 gigawatt aan hernieuwbare energie, tegen 2030 moet dat minstens 300 gigawatt zijn.

Afrika heeft, in vergelijking met andere delen van de wereld, amper bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen – volgens schattingen van de VN droeg het continent maar 4 procent bij van de uitstoot. Maar de bevolking wordt wel het zwaarst getroffen door cyclonen, droogtes, overstromingen en andere klimaatrampen. Die klimaatcrisis, die bovenop een schuldenlast komt die versterkt werd door de pandemie, bemoeilijkt de economische groei van het continent.

Op de drie dagen van de klimaattop werden in totaal voor 23 miljard aan investeringsbeloftes gedaan in hernieuwbare energie. (Belga)