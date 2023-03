Een elektrische auto tweedehands kopen? 5 redenen waarom het interessanter wordt

Elektrische bedrijfsauto’s bestormen ons wagenpark, maar voor de particulier blijkt elektrisch vaak nog te duur. De tweedehandsmarkt is nagenoeg onbestaand. “Je kunt de mensen geen ongelijk geven, want op dit moment is het aanbod helemaal niet zo sterk”, aldus een expert. Maar dat gaat hoe dan ook veranderen.

Bijna de helft van de nieuwe auto’s die op onze wegen komen, zijn elektrisch of hybride, blijkt uit cijfers die Traxio in januari en februari verzamelde. Door het lagere fiscale voordeel van alle aard is de keuze voor een elektrische bedrijfsauto erg interessant geworden tegenover een auto met een verbrandingsmotor. Het is de belangrijkste drijfveer achter het succes van de EV op de markt van de nieuwe verkopen.

De gunstige cijfers voor elektrisch staan momenteel in schril contrast met de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s, die nog behoorlijk pril is. Slechts 1,7 procent van de tweedehandsauto’s die in januari en februari zijn verkocht, waren elektrisch. Dat is een stijging van 0,4 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat dus over nauwelijks 1.814 wagens op een totaal van 110.330 ingeschreven tweedehandsauto’s in de eerste twee maanden van dit jaar. Kortom: we vinden een tweedehands elektrische auto helemaal niet zo interessant. Maar dat gaat hoe dan ook veranderen, vertellen twee experts aan Trends.

1. Kleine markt krijgt nieuwe instroom

“Je kunt mensen geen ongelijk geven, want op dit moment is het aanbod helemaal niet zo sterk”, zegt Filip Ryant, de woordvoerder van Traxio. “Het is momenteel kiezen tussen de Tesla, die ook tweedehands duur is, of een kleine Renault Zoë of Nissan Leaf met een beperkt bereik. Neem daarentegen de huidige auto’s met een verbrandingsmotor, dan zie je dat je voor 15.000 euro al een heel degelijk model kunt aanschaffen met de nodige ruimte en een degelijke kwaliteit”.

Het aandeel van de elektrische auto in de tweedehandsverkoop steeg van 1,3 tot 1,7 procent vergeleken met vorig jaar. Bron: Traxio

Dat is de vaststelling van vandaag, maar er komt wel een nieuwe instroom van elektrische auto’s op ons af. “Verwacht dat het aanbod op de tweedehandsmarkt de komende vijf jaar enorm zal toenemen, want dan worden alle auto’s vrijgegeven die vandaag nog als een leasewagen worden gebruikt”, stelt Tony Verhelle, de hoofdredacteur van Newmobility.news en de vroegere hoofdredacteur van Autogids. “Natuurlijk, als een elektrische auto die 60.000 euro heeft gekost straks op de tweedehandsmarkt verschijnt, zal dat ook niet voor 15.000 euro zijn. Maar gewoon het feit dat er meer auto’s op de occasiemarkt komen, zal al een gunstig effect hebben op de prijs.”

Het zal dus nog langer duren voor je met een budget van 15.000 euro evenveel auto voor je geld krijgt wanneer je voor elektrisch gaat als bij een auto met verbrandingsmotor. “Al enkele jaren wil vrijwel alle autobouwers evolueren tot een premiummerk. Ze zijn bereid minder te verkopen in aantallen, om duurdere modellen aan de man te brengen. Dat gaat ten koste van de kleine en betaalbare modellen. Het is ook niet onlogisch, want de kostprijs van batterijen drijft de prijs van EV’s al op en doordat fabrikanten dan ook luxe en opties aanbieden, valt er ook veel meer met die auto’s te verdienen.

2. Strategiewijziging bij constructeurs

In maart kondigde Volkswagen met het nodige trompetgeschal de ID2All aan: een elektrische hatchback met een bereik van 450 kilometer die minder dan 25.000 euro kost. Het model moet in 2025 op de markt komen. Volgens de autobouwer uit Wolfburg moet de ID2All de elektrische auto bij de massa introduceren, net zoals de Volkswagen Beetle dat in de jaren dertig van de vorige eeuw deed voor de auto met een verbrandingsmotor.

‘Europese automakers zijn achterop geraakt wat elektrisch rijden betreft. Ze beseffen dat ze nu wel de grote aantallen moeten verkopen als ze een geslaagde inhaalbeweging willen maken en dat moet natuurlijk met goedkopere modellen gebeuren’ Tony Verhelle, hoofdredacteur newmbolity.news

Verhelle merkt dan ook op dat er de laatste maanden een kentering bezig is bij de autofabrikanten. “Ik heb de indruk dat merken nu terugkomen op de premisse dat het steeds groter en duurder moet zijn. Europese automakers zijn achterop geraakt wat elektrisch rijden betreft. Ze beseffen dat ze nu wel de grote aantallen moeten verkopen als ze een geslaagde inhaalbeweging willen maken en dat moet natuurlijk met goedkopere modellen gebeuren. Zodra dat soort modellen ook op de tweedehandsmarkt doorstroomt, gaan we interessante prijzen zien, maar tot dan zal de verbrandingsmotor belangrijk blijven op de occasiemarkt”

3. Tweedehands elektrisch is technisch interessant

Waar vaak misverstanden over bestaan, volgens experts, is het vraagstuk of de keuze voor een tweedehands elektrische auto wel verstandig is. “Consumenten stellen zich voornamelijk vragen over de levensduur van de batterij, maar die twijfel is onterecht”, verzekert, Tony Verhelle. “Eerst werd gevreesd dat de batterij in EV’s na tien jaar een significant deel van haar oorspronkelijke capaciteit zou verliezen, maar dat blijkt in de praktijk veel beter mee te vallen. Het is zelfs zo dat het vaak technisch mogelijk is een nieuwe en modernere batterij met een grotere capaciteit te plaatsen in een oudere elektrische auto. Die technologie zet nu razendsnel stappen voorwaarts.”

“En dan is er nog de elektromotor, die in feite langer meegaat dan een verbrandingsmotor. Verder zijn er ook nog veel andere onderdelen die bij een elektrische auto langer meegaan dan bij een diesel- of benzinewagen. Als je dus alles samen neemt, kunnen we dus stellen dat elektrische auto’s zeker niet minder geschikt zijn voor de tweedehandsmarkt. Integendeel: je betaalt inderdaad wat meer, maar het is ook een betere investering op lange termijn.”

Het beperkte rijbereik van elektrisch rijden blijft voor veel bestuurders op technisch gebied de voornaamste doorn in het oog, dat moet Verhelle toegeven. “Mensen kijken naar het bereik van hun huidige diesel- of benzinewagen en dan komt de elektrische auto niet goed uit die vergelijking. De Belg rijdt nochtans gemiddeld slechts 40 of 50 kilometer per dag, dus of dat in het echt zo’n probleem is, is maar de vraag. Toen we meer dan tien jaar geleden onze oude gsm’s omruilden voor een smartphone met een touchscreen, hebben we geaccepteerd dat die nieuwe toestellen elke dag aan de oplader moesten in plaats van wekelijks. Toch zijn we met onze auto’s en onze denkwijze zover nog niet. “

4. Fiscale voordelen gelden ook tweedehands

Ook fiscaal zijn er uiteraard veel voordelen verbonden aan elektrische auto’s en dat verklaart ook het succes op de leasemarkt. Omdat er geen CO2-uitstoot is, is het voordeel van alle aard voor werknemers met een bedrijfswagen laag. Daarnaast zijn ze de enige auto’s die dit jaar nog 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn.

‘De vrijstelling van belasting zal niet standhouden op lange termijn, want de overheid gaat haar inkomsten door accijnzen zien slinken naarmate de huidige auto’s met een verbrandingsmotor in aantal afnemen’ Tony Verhelle, hoofdredacteur newmbolity.news

Maar ook tweedehandskopers kunnen van voordelen genieten. Hoewel er sinds 2020 geen echte subsidie meer is die particulieren richting elektrische auto’s duwt, zijn er wel andere fiscale voordelen. In Vlaanderen is voor een elektrische auto geen belasting op de inverkeerstelling (BIV) verschuldigd, ook wel de inschrijvingstaks genoemd. Daarnaast is er ook een volledige vrijstelling van de verkeersbelasting voor elektrische auto’s.

“Die voordelen zullen niet standhouden op lange termijn, want de overheid gaat haar inkomsten door accijnzen zien slinken, naarmate de huidige auto’s met een verbrandingsmotor in aantal afnemen. Natuurlijk betalen we ook al belasting op ons elektriciteitsverbruik, maar het is twijfelachtig of die de lading dekt”, stelt Tony Verhelle van Newmobility.news. Los van dat minder fraaie vooruitzicht blijft de elektrische auto wel interessant voor de portemonnee voor mensen met zonnepanelen.

Filip Rylant, woordvoerder van Traxio

5. Deelvervoer en private leasing blijven niche

Experts waarmee Trends sprak, noemen de opkomst van de elektrische auto, ook op de tweedehandsmarkt, “onvermijdelijk”. De tweedehandsmarkt wel concurrentie krijgen van andere opkomende oplossingen zoals private lease en deelauto’s. “Doordat elektrische auto’s nog relatief prijzig zijn, zien we dat particulieren zich vragen stellen bij het concept van een auto bezitten. Is dat wel nodig? Het succes van deelauto’s is afhankelijk van waar je woont. Ze kunnen in de steden een oplossing betekenen, want je kunt dan vrij voordelig een auto van iemand anders huren. Maar als je buiten de centrumsteden woont, is het veel lastiger om een deelauto in de buurt te vinden. Anderzijds is er nog private lease, waarbij je een maandelijks bedrag betaalt om een auto te mogen gebruiken”, legt Filip Ryant van Traxio uit.

“Op die markten zit groei, maar we spreken toch van een benodigde cultuuromslag. We worden als Belg niet enkel met een baksteen in de maag geboren, maar ook met een auto. Het liefste willen we er zelf een bezitten, in plaats van kosten te betalen voor iets wat niet van ons is. Alternatieve oplossingen zullen dus een deel van de koek opeisen, maar de tweedehandsmarkt en zal wel staande blijven.”

