In de eerste negen maanden van dit jaar zijn bijna de helft van alle nieuw ingeschreven wagens in België geëlektrificeerd. Dat zegt Febiac, dat de autosector vertegenwoordigt. De trend is vooral te danken aan de markt van de bedrijfswagens, bij particulieren was er heel wat minder animo voor auto’s met een stekker.

Benzinemotoren blijven in de eerste negen maanden het populairst bij Belgische automobilisten. Ze blijven echter marktaandeel verliezen en zijn nu goed voor 43,7 procent van alle inschrijvingen van nieuwe wagens, een daling met 5,2 procentpunt tegenover dezelfde periode vorig jaar. Diesel vertegenwoordigt nog slechts 9,3 procent (-7,1 procentpunt). De volledig elektrische wagens hebben 8 procent marktaandeel gewonnen en zijn nu goed voor 18,3 procent van alle nieuwe inschrijvingen, terwijl de plug-inhybrides een aandeel van ruim 20 procent vertegenwoordigen.

Meer dan negen op tien van de elektrische en plug-inhybrides zijn bedrijfswagens, waarbij de fiscaliteit een bepalende rol speelde, aldus Febiac. Bij particulieren is er veel minder interesse voor een geëlektrificeerde wagen: meer dan 90 procent kiest voor een wagen zonder stekker. Benzine blijft met 67,7 procent de voorkeur genieten, gevolgd door de zelfopladende hybride (13,6 procent) en dieselwagen (6,8 procent).

Het model dat in de eerste negen maanden het meest werd ingeschreven is Tesla Model Y. “De ultieme illustratie van de onvermijdelijke doorbraak van elektrische aandrijflijnen op de Belgische nieuwe automarkt”, aldus Febiac. Het is ook het meest geregistreerde model in Vlaanderen, terwijl de Dacia Sandero dat is in Wallonië en de Volvo XC40 in het Brussels Gewest.

Door de elektrificatie van het wagenpark, daalt ook de gemiddelde CO2-uitstootnorm van nieuwe auto’s, tot 86 gram per kilometer, “een historisch dieptepunt”, zegt Febiac. Dat is een daling met ruim 18 procentpunt op een jaar tijd.

