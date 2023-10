Audi Brussels moet de productie van de elektrische Q4 e-tron, die begin volgende maand opgestart zou worden, voorlopig on hold zetten. Dat heeft de directie maandag tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd. De komende weken is er geen impact op de werkgelegenheid in de fabriek in Vorst, waar ook de Q8 e-tron van de band rolt. De gevolgen op langere termijn zijn onduidelijk.

Audi Brussels zou volgens tot midden 2026 zowat 40.000 elektrische Q4’s bouwen. De installaties zijn daarvoor ingericht en kunnen getest worden. Bij die testen zullen dit jaar nog 100 à 200 wagens gebouwd worden, maar nadien gaat de productie in pauze in Vorst. De vakbonden bij Audi Brussels lieten maandag verstaan dat de vraag naar elektrische wagens, zoals de Q4 e-tron, minder goed is dan verwacht. In verschillende landen zijn de subsidies teruggeschroefd, terwijl de aanschafprijs van zulke wagens aan de hoge kant is, zeker voor particulieren.

Bij Audi Brussels werken 3.000 vaste medewerkers en zowat 500 tijdelijke. Het personeel van de ochtendploeg heeft het werk neergelegd. Hoe lang de werkonderbreking zal duren, is niet duidelijk. Wellicht zal ook de avondploeg niet aan de slag gaan, is te horen bij de vakbonden.

Dalende vraag

Yves Wouters, autojournalist van Autofans.be, is verrast door het nieuws. “De vraag naar elektrische auto’s in Europa blijft hoog. Tot vorige week weerklonk zeker bij Audi België ook optimisme. Het was goed nieuws de fabriek twee modellen zou mogen bouwen. De Q4 staat in ons land bovenaan de verkooplijsten.”

De oorzaak ligt mogelijk niet bij Audi of het specifieke model, maar wel bij Volkswagen AG. Dat is de groep waartoe het merk Audi behoort. “In het Duitse Zwickau, waar de grootste fabriek voor elektrische auto’s van het land is, zijn recentelijk de contracten van tijdelijke werknemers niet verlengd. Volkswagen legde er ook tijdelijk de productie stil. Het lijkt er dus op dat Volkswagen zijn plannen met elektrische modellen herbekijkt.”

Wouters merkt op dat meerdere modellen van Volkswagen zelf minder sterk verkopen dan de constructeur had verwacht. Bij de lancering van de elektrische ID.7 in juni liet het merk al verstaan dat de initiële productie relatief laag zal zijn door een dalende vraag. “Het voelt erop dat Volkswagen met een te hoge snelheid de bocht naar elektrisch heeft ingezet. Laatst heeft de Audi Q8 e-tron nog een facelift gehad, die de auto een stuk beter heeft gemaakt. Misschien maakt Volkswagen zich klaar voor een nieuwe lichting van elektrische auto’s die grote stappen voorwaarts zetten.”

Tesla en de Chinezen

Volgens Wouters lijden de merken van Volkswagen AG onder het succes van Tesla. “De Volkswagen ID.4 is bijvoorbeeld een belangrijke concurrent voor de Tesla Model Y, maar hij is niet voordeliger.” Onlangs raakte bekend dat Tesla nu meer elektrische auto’s verkoopt dan alle grote Duitse merken gecombineerd. Het verschil met het bedrijf van Elon Musk groeit nog, ondanks de inhaalbeweging die de Duitse merken hebben ingezet.

Hoewel de vakbonden van Audi Brussels in hun verklaring ook verwijzen naar de opkomst van Chinese merken, nuanceert Wouters dat argument. “MG en BYD zijn voorlopig de enige serieuze spelers en die laatste heeft moeite met zijn Europese verkoop. Er zijn wel veel nieuwe Chinese spelers en er komen er nog maandelijks bij. Maar weinigen daarvan zullen slagen. Het is net zoals tijdens de stormloop van de Japanse merken, waarvan ook maar een handvol het heeft gehaald op onze markt.”

