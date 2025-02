Visionair Warren Buffett houdt cash klaar

Berkshire Hathaway, de holding van superbelegger Warren Buffett, heeft zijn kwartaalresulaten bekendgemaakt. Ons interesseert vooral de kaspositie.

Het ging hier de afgelopen weken en maanden al te vaak over Donald Trump. Deze keer willen we het hebben over een andere Amerikaan, een veel zachtaardiger man met meer gevoel voor humor, die voor beleggers ook een veel groter icoon is: Warren Buffett. Traditioneel verschijnen over hem vooral artikels wanneer de wereldberoemde jaarvergadering van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway achter de rug is. Deze keer doen we het naar aanleiding van de kwartaalcijfers die vorige week zijn gepubliceerd.

Dat het bedrijfsresultaat fors was gestegen (+71% tot 14,53 miljard dollar), kreeg in de Amerikaanse media heel wat aandacht. Ons interesseert vooral de evolutie van de kaspositie van Berkshire Hathaway. Die is voor het tiende kwartaal op rij gestegen, tot 334,2 miljard dollar eind 2024. Voortdurend worden bij Berkshire Hathaway dus meer aandelenposities verkocht dan er worden gekocht.

Ook opmerkelijk is dat er, ondanks die gigantische berg cash, in het afgelopen halfjaar geen eigen aandelen zijn ingekocht. Buffett is dus van oordeel dat zijn vennootschap, met een beurswaarde van 1.000 miljard dollar, ook overgewaardeerd wordt door de markt.

Buffett heeft bakken geld om te profiteren van een stevige correctie of crash op Wall Street.

Nog opmerkelijk is dat de topvijfposities bij Berkshire Hathaway helemaal anders zijn dan bij de klassieke beleggingsfondsen. Apple is nog altijd de grootste positie, ondanks massale verkopen het afgelopen jaar bij de beursgenoteerde bedrijven. Vooral het feit dat oerklassieke bedrijven als American Express, Bank of America, Coca-Cola en Chevron de top vijf aanvullen, is anno 2025 uniek.

Rasechte opportunist

Buffett probeert rationeel te blijven en laat zich niet meeslepen door de waan (in dit geval de AI-euforie) van de dag. Het Buffett-waarderingsmodel kijkt simpelweg naar de verhouding tussen het bruto binnenlands product (bbp) van de Verenigde Staten en de beurswaarde van Wall Street. De jongste jaren is die beurswaarde ver boven het bbp uitgestegen. Het staat in de buurt van het hoogste niveau van de afgelopen eeuw, een peil dat we niet of nauwelijks hebben gezien de afgelopen honderd jaar.

Het model geeft dan ook aan dat de Amerikaanse beurs zwaar overgewaardeerd is. Daarom hebben Buffett en zijn team de voorbije maanden en jaren systematisch aandelenposities afgebouwd, met als gevolg een kaspositie van meer dan 300 miljard dollar. Men vindt te weinig koopjes, en liever dan te dure aandelen te kopen of te houden, wordt cash aangehouden. Veel cash. De Buffett-holding zou er bij wijze van spreken alle twintig bedrijven van de Bel-20-index mee kunnen opkopen.

Stel dat het onverwachte gebeurt en Wall Street een stevige correctie of zelfs een crash zou ondergaan, dan heeft Buffett bakken geld om daarvan te profiteren. Hij zou zich in dat geval weer de rasechte opportunist tonen, die hij altijd is geweest. Of de barmhartige man die datgene overneemt waar jij vanaf wilt, nadat hij jou heeft gegeven wat jij zo graag had willen hebben.