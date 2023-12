Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

De spaarboekjes zijn de meest veilige spaarproducten om uw geld voor een jaar of enkele jaren opzij te zetten, in afwachting van grote aankopen of beleggingen.

Verwacht nettorendement op vijf jaar

Wij voorspellen een verwacht nettorendement van 3 procent per jaar voor de komende vijf jaar. Er zijn grote onderlinge verschillen tussen spaarboekjes. Het is dan ook zaak om bijvoorbeeld met de Spaarsimulator van Wikifin regelmatig op zoek te gaan naar de spaarrekening die het meest opbrengt voor uw specifieke situatie.

Karakteristieken

De vergoeding op een gereglementeerd spaarboekje bestaat uit twee delen. De basisrente van een gereglementeerd spaarboekje bedraagt minimaal 0,01 procent. De bank moet daarbovenop minimaal 0,1 procent getrouwheidspremie betalen aan spaarders die hun geld langer dan een jaar op de rekening laten staan. De betaling van de rente gebeurt bij de start van een nieuw jaar. De premie moet aan het begin van elk kwartaal op de rekening worden gestort.

Wie niet zeker is dat hij zijn geld het komende jaar op de spaarrekening kan laten staan, kiest het best voor de hoogst mogelijke basisrente. De rente begint vanaf dag één aan te tikken. Een hoge getrouwheidspremie is enkel goed voor geld dat minstens voor twaalf maanden opzij staat. Er is nul euro premie als de spaarder het geld van de rekening haalt voor die twaalf maanden verstreken zijn.

2023

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft sinds juli 2022 tien keer op rij haar rentetarieven opgetrokken en voorlopig is er een pauze ingelast. Deze rentetarieven bepalen onrechtstreeks hoe duur krediet is én hoeveel spaargeld opbrengt. Economen verwachten dat de ECB de rente opnieuw zal verlagen in de tweede helft van 2024.

Met de uitgifte van een eenjarige staatsbon in september heeft de Belgische regering geprobeerd de banken te dwingen de rente op spaarboekjes op te trekken. De spaarrente kon de ECB-rente niet volgen, omdat de gemiddelde rente op de kredietportefeuille van de banken ook maar traag stijgt.

Bescherming

Spaar-, zicht- en termijnrekeningen vallen onder de depositogarantie. De banken betalen aan het Garantiefonds voor die bescherming van de spaarders. Het maakt geen verschil of het om een gereglementeerde of een niet-gereglementeerde spaarrekening gaat. Als een bank in gebreke blijft of failliet gaat, krijgen de spaarders die hun spaargeld kwijt zijn, binnen de twintig werkdagen tot 100.000 euro per bank en per klant terug. Er is een tijdelijke bescherming van maximaal 500.000 euro voor bedragen die verband houden met vastgoedtransacties of de uitbetaling van verzekeringen en minder dan zes maanden voor het faillissement op de rekening zijn gestort. Er is geen bescherming van de koopkracht. Het geld op een spaarrekening dikt minder snel aan met intresten dan de consumptieprijzen stijgen.

Kosten

Er zijn doorgaans geen rechtstreekse kosten verbonden aan het spaarboekje. Soms vragen banken dat de spaarder tegelijk een zichtrekening opent. Voor die zichtrekening of de transacties op de zichtrekening rekenen ze veelal wel kosten aan.

Fiscaliteit

De intresten van gereglementeerde spaarboekjes waren in 2023 voor 980 euro per persoon vrijgesteld van roerende voorheffing. Normaal wordt dat plafond in 2024 geïndexeerd tot 1.020 euro. Boven het intrestplafond geldt een verminderde voorheffing van 15 procent. Op de intresten van niet-gereglementeerde spaarrekeningen is altijd 30 procent belasting verschuldigd. Let op: sommige buitenlandse banken houden die belasting niet in en vragen de klanten de intresten zelf aan te geven in de aangifte van de personenbelasting.

Duurzaam of niet?

Er zijn in ons land drie gereglementeerde spaarrekeningen met het Belgische duurzame Towards Sustainability-label: eentje bij VDK en twee bij Triodos (waarvan één voor kinderen). Van producten met dat label weten spaarders of beleggers zeker dat hun geld duurzame doeleinden dient. Ze kunnen ook meer informatie vinden over wat er precies met hun geld gebeurt op de website www.towardssustainability.be.