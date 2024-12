De bestseller van Benjamin Graham is 75 jaar oud: wees ook een intelligente belegger in 2025

Benjamin Grahams De intelligente belegger, dat drie kwart eeuw geleden werd gepubliceerd, blijft dé referentie voor financiële boeken. Het staat vol advies dat nog altijd waardevol is in de huidige marktomgeving. Wat kunnen we in 2025 nog van Graham leren?

De intelligente belegger, door Warren Buffett beschouwd als “het beste boek over beleggen ooit geschreven”, lag voor het eerst in de boekhandel in 1949. De auteur, Benjamin Graham, werkte het boek verschillende keren bij tot de definitieve versie werd gepubliceerd in 1973, een paar jaar voor zijn dood. In 2003 werd het opnieuw uitgegeven met commentaar en updates van Jason Zweig, een Amerikaanse financieel journalist. Om de 75ste verjaardag van die Bijbel voor beleggers te vieren, bracht de uitgeverij HarperCollins eind oktober een nieuwe versie uit met aantekeningen van Jason Zweig. Die versie is nog niet vertaald.

Het lezen van De intelligente belegger is als een duik in het verleden van de aandelenmarkten, van Benjamin Grahams professionele begin op Wall Street in 1914 tot de salamicrash van 2000-2003. Enkele verwijzingen lijken een beetje gedateerd, zoals de Dow Jones-index op 900 punten – vergeleken met meer dan 44.000 vandaag – IBM dat wordt genoemd als voorbeeld van een groeiaandeel – iets wat zeldzaam is geworden sinds 2011 – het gebruik van een S&P 425-index die uit de schappen van de beurs is verdwenen, en de beroemde obligaties van spoorwegmaatschappijen, waaronder de Chicago, Milwaukee, St Paul en Pacific Railroad, die het epische verhaal van de Amerikaanse spoorwegen samenvat.

Maar de belangrijkste lessen van Benjamin Graham zijn nog altijd actueel.

Onderaan kopen

De intelligente belegger is in de eerste plaats een voorloper van behavioural finance. Ook al werden cognitieve neigingen nog niet expliciet genoemd, toch draait alles daarom. Graham wees op “de menselijke natuur, die aan de basis ligt van de excessen op de aandelenmarkt, zoals zeepbellen en crashes”. Hij wijst er ook op dat “hoewel iedereen weet dat je goedkoop moet kopen en duur moet verkopen, in werkelijkheid vaak het tegenovergestelde gebeurt”. Zijn credo is modetrends te vermijden.

Om dat punt te illustreren, haalde Jason Zweig enquêtes onder beleggers van het adviesbureau Gallup aan. Begin 2000, op het hoogtepunt van de aandelenmarktzeepbel, verwachtten beleggers dat hun portefeuilles met gemiddeld 18 procent per jaar zouden groeien. In 2002 verwachtten ze slechts 7 procent per jaar, ook al konden ze kopen tegen prijzen die 50 procent lager lagen.

In een ideale wereld zouden beleggers aandelen onderaan kopen en bovenaan verkopen. Maar zoals Benjamin Graham opmerkt, “is het vrijwel onmogelijk om geldige voorspellingen te doen over aandelenkoersen”, zelfs voor financiële experts.

In The New York Times van 7 januari 1973 verklaarde Alan Greenspan: “We konden niet optimistischer zijn dan vandaag.” De emblematische toekomstige voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve kon er niet meer naast zitten, want 1973 en 1974 bleken de slechtste jaren van de tweede helft van de twintigste eeuw te zijn in termen van economische groei en beursprestaties.

Actieve belegger

Een van de hoofdthema’s van het boek is het onderscheid tussen actieve en passieve beleggers. Voor Benjamin Graham kan actief beleggen om het beter te doen dan het marktgemiddelde niet geïmproviseerd worden. “De actieve belegger moet voldoende kennis hebben van financiële evaluatie om die activiteit als een professional uit te voeren. Het is niet mogelijk halverwege het profiel van een actieve belegger en dat van een passieve belegger te zitten.”

De meesten van ons moeten daarom worden geclassificeerd als passieve beleggers. In het begin van de jaren 1970 bestonden indexfondsen nog niet, het eerste werd gelanceerd in 1976. Maar Benjamin Graham zou ongetwijfeld de kant van zijn discipel Warren Buffett hebben gekozen door een ETF op basis van de S&P 500-index aan te bevelen. Tenzij hij een wereldwijde touch had toegevoegd door in plaats daarvan een MSCI World-indexfonds te kiezen.

De actieve belegger van zijn kant moet vertrouwen op gedegen financiële beoordelingen om de intrinsieke waarde van elk effect te bepalen. Vervolgens beveelt hij drie soorten beleggingsstrategieën aan: largecaps die in de steek zijn gelaten, koopjes (wanneer de intrinsieke waarde meer dan de helft hoger is dan de aandelenprijs) en speciale situaties (obligaties uitgegeven door bedrijven die onder curatele staan, aandelen in doelwitten voor fusies en overnames).

‘Het is niet mogelijk halverwege het profiel van een actieve belegger en dat van een passieve belegger te zitten’ Benjamin Graham, auteur De intelligente belegger

Evenwichtige portefeuille

Als het gaat om portefeuillestrategie, kiest Benjamin Graham voor een relatief eenvoudige benadering, met een gelijke verdeling tussen aandelen en obligaties. Het is in het belang van de passieve belegger om dat niveau te handhaven door zijn portefeuille regelmatig te herschikken, bijvoorbeeld als de weging van aandelen is toegenomen als gevolg van sterke beursprestaties.

De actieve belegger kan de belangrijkste balansen van de portefeuille in grotere mate wijzigen. Als aandelen duurder zijn dan obligaties, kan het raadzaam zijn hun gewicht tot 25 procent te verminderen. Omgekeerd, wanneer de aandelenkoersen zijn gedaald, kan hun weging worden verhoogd tot maximaal 75 procent.

Obligaties (en vergelijkbare beleggingen, zoals spaarrekeningen) blijven een belangrijke pijler van de portefeuille van elke intelligente belegger. Een deel van het boek is gewijd aan obligatieselectie, waarbij Graham tot voorzichtigheid aanmaant. In het bijzonder is hij op zijn hoede voor hoogrentende obligaties, omdat hij het dom vindt om een kapitaalverlies te riskeren voor 1 of 2 procent extra rendement.

Verboden

Benjamin Graham stelde ook een lijst met uitsluitingen op, met name voor passieve beleggers: buitenlandse obligaties (in een tijd waarin de internationale markten minder ontwikkeld waren), preferente aandelen en tweederangsaandelen, waaronder smallcaps en beursintroducties. Benjamin Graham is erg op zijn hoede voor nieuwkomers op de markt, vooral vanwege de hype die waarderingen te hoog opblaast.

Hij benadrukt ook het essentiële onderscheid tussen speculeren en beleggen. Hij verbiedt elke investering die niet wordt gedaan na een grondige analyse van de fundamenten. Als je geniet van de spanning van speculatie, van het wedden op een gebeurtenis of het lot op korte termijn van een bedrijf, gebruik dan “slechts een fractie van je kapitaal (het kleinst mogelijke)”.