Nieuwe staatsbons brengen 2,5 of 3 procent bruto op: zijn er betere alternatieven voor spaarders?

Het Agentschap van de Schuld heeft de coupon bekendgemaakt voor de nieuwe schulduitgifte op maat van particulieren. De staatsbons bieden een rente van 2,5 procent bruto op drie jaar en 3 procent bruto op tien jaar. Is dat veel of weinig?

Laat ons beginnen met het nieuws van de dag. Het Agentschap van de Schuld heeft de coupon vastgelegd voor de nieuwe staatsbons. Eerder was al aangekondigd dat er een staatsbon op drie jaar en eentje op tien jaar zou komen. Nu weten we dat beleggers op drie jaar een brutorente van 2,5 procent per jaar kunnen krijgen. Na aftrek van 30 procent roerende voorheffing blijft er 1,75 procent netto over. Op tien jaar ligt de coupon nog iets hoger, bruto op 3 procent en netto op 2,1 procent. Inschrijven kan rechtstreeks via het Agentschap van de Schuld of via een van de betrokken banken.

Bij de uitgifte in maart lag de rente op de driejarige staatsbons iets hoger (2,6% bruto) en de rente op de tienjarige bons exact even hoog. De rente op de staatsbons wordt vastgelegd in functie van de rente die grote beleggers op dat moment eisen op Belgische overheidsobligaties, zeg maar leningen aan de Belgische overheid die gemakkelijk van hand kunnen wisselen tijdens de looptijd.

Kasbons of termijnrekeningen

De staatsbons van de overheid vallen min of meer te vergelijken met de termijnrekeningen en de kasbons van de banken. Met dat verschil dat in het eerste geval de overheid het geld op de vervaldag terugbetaalt en in het tweede geval de bank. Een termijnrekening met een looptijd van tien jaar brengt, volgens de officiële tarievenlijsten van de banken maximaal 3,25 procent bruto op (2,275% netto). Dat is dus iets meer dan wat de Belgische schatkist biedt. Op drie jaar is de maximale rente die we kunnen vinden 2,75 procent bruto (1,925% netto), ook weer iets meer dan de staatsbon. CKV, een kleinere bank met zetel in Waregem, is in beide gevallen het meest royaal. Ook AXA en Crelan komen goed uit de vergelijking.



Er wordt gefluisterd dat heel wat banken hogere dan de officiële rentes op termijnrekeningen geven aan de trouwe klanten, die bereid zijn grote sommen op de termijnrekening te zetten. Daarvan is niet bekend hoe hoog die rentevoeten precies zijn. Het staat u altijd vrij om bij uw huisbank te informeren wat die voor u kan doen. Zowel bij termijnrekeningen als bij kasbons als bij staatsbons wordt afgesproken welke rente er elk jaar wordt gestort voor de volledige looptijd. Stel dat de rente plots weer begint te dalen, wat niet meteen verwacht wordt in Europa, dan is die hogere rente vastgeklikt voor de volledige looptijd.

Spaarrekeningen

Santander Consumer Bank is de internetbank die tot nu toe de meeste verhogingen van de spaarrente heeft doorgevoerd. Spaarders kunnen er 1,75 procent rendement krijgen, als we de basisrente en de getrouwheidspremie samentellen. Die getrouwheidspremie is wel pas verworven als het geld een jaar lang bij de bank is blijven staan. De bank heeft ook de gereglementeerde spaarrekening met de hoogste basisrente (1%) in huis.

De vergoeding op de spaarrekening van Santander kan concurreren met die op de driejarige staatsbon. Bovendien is het geld op die rekening onmiddellijk opeisbaar. De staatsbon kan ook tijdens de looptijd verkocht worden, maar het kan even duren vooraleer een koper gevonden wordt en het kan ook best zijn dat de geboden verkoopprijs een pak lager ligt dan wat de spaarder bij de start heeft ingelegd. Het risico is redelijk vergelijkbaar, tenminste als er niet meer dan 100.000 euro op de spaarrekeningen bij Santander staat. Want de rekeningen vallen onder de depositogarantie van 100.000 euro per bank en per persoon, waarvoor de banksector in zijn geheel garant staat en de overheid controle op uitoefent.

Het zou kunnen dat niet enkel Santander, maar ook andere banken de spaarrente zullen beginnen op te trekken, onder politieke druk. Als uw spaargeld op een spaarrekening staat, profiteert u automatisch mee van een rentestijging. De coupon van de staatsbon ligt daarentegen vast voor de hele looptijd.