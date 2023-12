Goedkopere vaste energiecontracten maken vergelijken eens zo belangrijk 

Tijdens de koude en donkere wintermaanden is een weloverwogen keuze van uw energieleveranciers belangrijker dan ooit. Zeker nu de prijzen zich in dalende lijn bewegen, kunt u met goed vergelijken uw voordeel doen. De V-test van de VREG wil u helpen met twee nieuwigheden.

De prijzen voor vaste energiecontracten (waarbij de stroom- of gasprijs wordt vastgeklikt gedurende een jaar) blijven dalen in december. Dat meldde de federale Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in een persbericht. De groothandelsprijs voor aardgas dook de voorbij dagen onder de grens van 30 euro per megawattuur. Een jaar geleden bedroeg die nog bijna 150 euro. Ook de elektriciteitsprijs noteert vandaag een pak lager dan voorheen.

De afgelopen jaren tekende zich rond de eindejaarsperiode steevast een stijgende tendens af, maar die is nu niet zichtbaar. “De groothandelsmarkten houden voor de komende maanden rekening met voldoende hoge gasvoorraden en stabiele elektriciteitsprijzen in Europa”, luidt de verklaring. Voor consumenten die zekerheid willen, lijkt het dus interessant nu over te schakelen naar een vast contract. Toch waarschuwt de CREG om waakzaam te blijven en steeds goed te vergelijken.

Wij hebben u al eerder gewezen op het feit dat een regelmatige vergelijking van de energieprijzen een absolute must is. Dat bevestigt Geert Deconinck, professor elektrische energiesystemen en -toepassingen aan de KU Leuven en verbonden aan onderzoeksinstelling Energyville: “De gas- en elektriciteitsfacturen zijn complex. Ze zijn niet alleen opgebouwd uit de energieprijzen, maar ook uit de nettarieven, taksen en heffingen. Bovendien is de energiemarkt – met haar verschillende leveranciers, contracten en tijdelijke promoties – niet altijd even doorzichtig.”

Volgens Deconinck is één keer per jaar een vergelijking maken aan te raden. “Maar vaker is nóg beter”, stelt hij. “Je moet dus wel enige discipline aan de dag leggen. De V-test van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) maakt vergelijken makkelijk. Ik stel bovendien vast dat de webmodule alle elementen van de energiefacturen goed capteert in zijn berekeningen.” De VREG bevestigt dat zijn webmodule betrouwbaar en objectief is.

Hoe werkt het precies?

De online V-test is bruikbaar voor gezinnen en kmo’s (met een jaarverbruik van minder dan 100.000 kilowattuur elektriciteit en minder dan 150.000 kilowattuur aardgas) in Vlaanderen. U dienst eerst aan te geven waar u woont of gevestigd bent, en of u een vergelijking wilt maken voor gas, voor elektriciteit of voor allebei. Vervolgens vraagt de module uw verbruik. U dient ook het metertype van uw installatie te specifiëren, en aan te geven of u en hoeveel energie u zelf produceert met zonnepanelen.

Sinds enige tijd vraagt de V-test ook facultatief naar uw ‘facturatiepiek’. “Dat is de finale waarde die gebruikt wordt voor de berekening van het capaciteitstarief”, zegt de distributienetbeheerder Fluvius daarover. “Het betreft het gewogen gemiddelde van de gemiddelde maandpieken over je afrekenperiode.” Weet u niet meteen waar uw facturatiepiek terug te vinden, dan maakt de module een schatting op basis van uw verbruik.

Hebt u ook geen idee van hoeveel u precies verbruikt in uw woning? In dat geval maakt de V-test een schatting op basis van het aantal gezinsleden. U moet dan wel nog eerst even aanduiden of u een warmtepomp, zonnepanelen en/of een elektrische wagen heeft. Die optie bestaat weliswaar enkel voor huishoudens: bedrijven dienen sowieso hun effectieve verbruiksgegevens in te vullen.

Hebt u een digitale meter die al geruime tijd kwartierwaarden registreert, dan kunt u de gegevens downloaden via Mijn Fluvius. De V-test biedt de mogelijkheid die data op te laden in de module. Zo krijgt u het meest nauwkeurige resultaat. Het kan echter nog makkelijker, door een persoonlijk ‘Mijn V-test’-profiel aan te maken en dat vervolgens te koppelen aan uw Fluvius-profiel. Zodra dat gebeurd is, kunt u wanneer u maar wil een test uitvoeren met een paar eenvoudige klikken. De module haalt dan bij elke berekening uw recentste energiegegevens op bij de netbeheerder.

Op basis van alle beschikbare gegevens maakt de V-test een inschatting van de jaarprijs voor elektriciteit en/of aardgas bij de beschikbare leveranciers. U krijgt een overzicht te zien van alle formules met vaste en variabele prijzen. In de vergelijking wordt rekening gehouden met zowel de afname als de eventuele teruglevering (via uw zonnepanelen) van energie. Het is aan u als gebruiker om te beslissen of u een goedkoper contract wil afsluiten. Die overstap vergt weinig moeite.

Vergelijk uw huidige contract

Het afgelopen jaar breidde de VREG de mogelijkheden van zijn vergelijkingsmodule verder uit. U ziet nu ook uw lopend elektriciteits- en/of aardgascontract in het resultatenoverzicht. Zelfs al wordt dat niet meer aangeboden.

“De V-test beschikt namelijk over een databank van bestaande en voormalige contracten”, zegt de energieregulator. “Door jouw contract te kiezen uit de lijst, wordt dat gepositioneerd in het huidige aanbod op de markt, op basis van je verbruik. Zo zie je in één oogopslag of het interessant is om naar een nieuw contract over te stappen of niet.”

De V-test berekent nu dus ook de geschatte jaarkosten voor uw lopend contract. U ziet de volledige jaarprijs, inclusief nettarieven en heffingen. Voor variabele contracten gebruikt de vergelijkingstool een gemiddelde waarde voor de zogeheten indexatieparameter voor de komende twaalf maanden. Om correct gebruik te kunnen maken van die nieuwe functie, dient u in uw persoonlijk ‘Mijn V-test’-profiel vooraf alle gegevens over uw contract in te vullen.

De VREG-databank bevat afnamecontracten vanaf 1 januari 2021 en groepsaankopen vanaf 1 juni 2022. “Ondertussen hebben zo goed als alle afnemers in Vlaanderen een afnamecontract afgesloten na 1 januari 2021”, klinkt het. Contracten van energieleveranciers die een klantenstop houden, worden weliswaar niet opgenomen in het overzicht.

Stel een prijsalarm in

Hebt u aan uw persoonlijk ‘Mijn V-test’-profiel uw huidig energiecontract met einddatum toegevoegd, dan ontvangt u twee maanden vóór de vervaldag een reminder via e-mail. Nieuw sinds dit najaar is dat u nu ook een mailtje ontvangt wanneer de module ontdekt dat u geld kunt besparen door van contract te veranderen.

U kunt als gebruiker instellen wanneer u zo’n melding wilt krijgen. “Je bepaalt op voorhand wat het besparingsbedrag is waarvoor je een prijsalarm wil instellen”, klinkt het. “Wanneer er contracten op de markt komen waarmee je die concrete besparing kunt realiseren, dan ontvang je automatisch een mail.”

Wat kan niet met de V-test?

De prijs die u bij uw volgende slotfactuur zal betalen, kan de V-test onmogelijk exact voorspellen. Zeker bij een variabel contract, waarbij de prijs die u per kilowattuur betaalt, wijzigt tijdens de looptijd, is dat moeilijk. De V-test kan evenmin uw huidige eindafrekening narekenen. De module vergelijkt immers het huidige aanbod aan energiecontracten op de markt, en zegt niets over het verleden.

Weet ook dat de V-test enkel beschikbaar is in Vlaanderen. Wilt u energiecontracten vergelijken in Brussel, gebruik dan de module van de lokale regulator BruSim. Voor een woning in Wallonië kunt u terecht op CompaCWaPE.