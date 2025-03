What’s Cooking keert superdividend uit

De resultaten van de afdeling bereide maaltijden van de voedingsgroep What’s Cooking zijn de belangrijkste, omdat het bedrijf met die afdeling doorgaat. De afdeling hartig beleg, de historische kernactiviteit, heeft het in 2024 verkocht.

De resultaten van bereide maaltijden waren sterk. De omzet steeg met 9 procent en de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) met 42 procent tot 33 miljoen euro. Dat is al bijna het niveau van de historische ebitda van de hele groep in de afgelopen jaren. De omzet van de afdeling is in de jongste 24 jaar jaarlijks met 13 procent gegroeid, zowel via overnames als organisch. Volgens het management blijft die groeivoet het streefdoel.

De groei zal komen van overnames en capaciteitsuitbreidingen. What’s Cooking wil Sveltic overnemen, een Franse producent van verse en bevroren bereide maaltijden. In de eerste helft van 2025 moet de deal rond zijn. Die zal meteen aan de resultaten bijdragen.

Het management ziet met de succesformules van de groep een aanzienlijk verbeterpotentieel in Frankrijk. Daarnaast investeert het in een productie-uitbreiding in Polen met een nieuwe fabriek. Ook in de sites in het Verenigd Koninkrijk wordt de capaciteit opgerokken. De investeringskasstroom zal daarmee een tot twee jaar hoger uitvallen dan in het verleden.

Voor 2025 stelt What’s Cooking een speciaal dividend van 5,5 euro voor, boven op het reguliere dividend van 4,5 euro, om een deel van de opbrengst uit de verkoop van hartig beleg naar de aandeelhouders te laten vloeien. Dat levert voor 2025 een eenmalig brutodividendrendement van 9,5 procent op.

Voor 2025 geeft het bedrijf een vork van 34 tot 40 miljoen euro als vooruitzicht voor de ebitda. Dat is aan de voorzichtige kant.

Conclusie

What’s Cooking gaat door op zijn elan. Door de investeringen kunnen de winsten en de kasstromen even onder druk staan, maar de strategie heeft zich de afgelopen jaren bewezen. De markt onderschat dat potentieel nog altijd.



koopwaardiggemiddeld1B109 euroWHATS BBBE0003573814Euronext Brussel202,3 miljoen1010+52%+1%9,5%