Vooruitblik op de beurs: wat staat ons de komende week te wachten?

Ook deze week wordt een bijzonder boeiende week op de financiële markten. Elke dag kan er verrassend nieuws komen. Uit het zeer gevulde aanbod halen we de meest belangwekkende gebeurtenissen naar voren.

1. Rentebesluit ECB

De verwachting is dat de Europese Centrale Bank zal doorgaan met haar neerwaartse rentecyclus. Algemeen wordt een nieuwe renteverlaging met 25 basispunten verwacht tot 2,50 procent. Dat zou al de zesde renteverlaging met 25 basispunten op een rij zijn. De basisrente is daarmee al met 150 basispunten verlaagd, van 4 naar 2,50 procent. De verwachting blijft dat de ECB de rente dit jaar zal verlagen richting een neutrale 2 procent of misschien nog lager.

2. Amerikaans banenrapport

Analisten en strategen houden zich opvallend op de vlakte over het Amerikaanse banenrapport. Dat is niet onlogisch, want de voorbije rapporten gingen alle kanten uit. Voor februari schatten economen en strategen dat er 150.000 banen zijn bij gekomen in de Verenigde Staten. Er is ruimte voor afwijkingen in beide richtingen. Als het cijfer onder de verwachtingen uitkomt, zal de speculatie over een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, weer naar boven komen.

De vraag is niet alleen: hoe zijn de resultaten van Elia? Maar ook: kondigt het bedrijf een kapitaalverhoging aan?

3. Resultaten Solvay

We blikken vooruit naar de resultaten van Solvay, die donderdag voor de beurs gepubliceerd worden. Voor het vierde kwartaal wordt uitgegaan van een omzet van 1,11 miljard euro, een ebitda van 238,1 miljoen en een winst per aandeel van 0,78 euro. Dat geeft op jaarbasis een omzet van 4,6 miljard euro en een winst per aandeel van 3,87 euro. Tegen een beurskoers van circa 32 euro kun je niet zeggen dat het aandeel duur is, met een beurswaarde van 3,4 miljard euro en een koers-winstverhouding van circa 8.

4. Resultaten Elia

Elia is geen aandeel dat geweldig opvalt. Maar de voorbije maanden staat het in de schijnwerpers op Euronext Brussel, en niet op een positieve manier. Sinds vorig najaar is het aandeel 35 procent teruggevallen. De consensus onder analisten gaat uit van een jaaromzet van 4,35 miljard euro en een ebitda van 1,46 miljard euro en een winst per aandeel van 5,15 euro. De vraag is niet alleen: hoe zijn de resultaten van Elia? Maar ook: kondigt het bedrijf een kapitaalverhoging aan?