Europees Commissievoorzitter heeft dinsdag het plan ‘Rearm Europe’ (‘herbewapen Europa’) voorgesteld, waarmee de EU de komende jaren tot 800 miljard euro extra kan mobiliseren voor defensie.

Von der Leyen stuurt twee dagen voor de extra Europese top in Brussel een brief naar de staats- en regeringsleiders van de lidstaten over hoe de Commissie de lidstaten wil helpen geld vrij te maken om te investeren in defensie, zowel om Oekraïne verder te ondersteunen als om de eigen defensiecapaciteiten op te trekken.

Investeringsbank

De Commissie wil de lidstaten onder meer extra budgettaire ruimte geven om defensie-uitgaven te doen, door de nationale “ontsnappingsclausule” te activeren. Zo kunnen de lidstaten extra uitgaven doen zonder dat die uitgaven meteen een negatieve impact hebben op de berekening van het begrotingstekort of de schuld.

Een ander voorstel is een nieuw instrument, om 150 miljard dollar aan leningen te voorzien voor de lidstaten voor pan-Europese investeringen in defensie. En de Commissie wil de lidstaten de mogelijkheid geven om geld dat ze krijgen in het kader van het cohesiebeleid, te heroriënteren naar defensie.

Tot slot wil de Commissie extra private middelen mobiliseren via de Europese Investeringsbank (EIB) en het versnellen van de spaar- en investeringsunie.